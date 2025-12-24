A Prefeitura de Franca apresentou o balanço oficial da gestão em 2025, destacando números expressivos na saúde pública. Segundo os dados divulgados pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o município realizou 1.662.194 exames (de análises clínicas a ressonâncias) e investiu pesado em infraestrutura para ampliar a rede.

Entre as principais conquistas do ano, está a implantação do CRA (Centro de Referência do Autismo) e o avanço nas obras de novas UBSs (Peres Elias/Esmeralda e Jardim Palma).

Canteiro de obras na Saúde

O programa ‘Minha Nova UBS’ iniciou a requalificação da rede, começando pela unidade da Vila Santa Terezinha. Outra obra de grande porte em andamento é o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) no Jardim Botânico, que terá ao seu lado o inédito CAPS Infantil.