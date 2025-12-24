A Prefeitura de Franca apresentou o balanço oficial da gestão em 2025, destacando números expressivos na saúde pública. Segundo os dados divulgados pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB), o município realizou 1.662.194 exames (de análises clínicas a ressonâncias) e investiu pesado em infraestrutura para ampliar a rede.
Entre as principais conquistas do ano, está a implantação do CRA (Centro de Referência do Autismo) e o avanço nas obras de novas UBSs (Peres Elias/Esmeralda e Jardim Palma).
Canteiro de obras na Saúde
O programa ‘Minha Nova UBS’ iniciou a requalificação da rede, começando pela unidade da Vila Santa Terezinha. Outra obra de grande porte em andamento é o novo NGA (Núcleo de Gestão Assistencial) no Jardim Botânico, que terá ao seu lado o inédito CAPS Infantil.
Para desafogar a rede, a administração assinou convênio para construir uma Policlínica Municipal e reforçou a frota com duas novas UTIs Móveis.
Números de Atendimento (Jan-Nov)
Os dados mostram a dimensão da cobertura assistencial em 2025:
- 255.984 atendimentos com clínico geral;
- 66.557 consultas ginecológicas;
- 56.300 consultas pediátricas;
- 1.845 cirurgias eletivas realizadas na rede privada com recursos da Prefeitura.
A saúde mental também foi foco, somando mais de 100 mil atendimentos entre psicologia, psiquiatria e fonoaudiologia.
O que vem em 2026
Para o próximo ano, a expectativa é alta com a entrega das obras em andamento e a tão aguardada inauguração do Hospital Público Estadual.
Esporte campeão e Cultura ativa
A Secretaria de Esporte e Cultura também prestou contas. O ano foi dourado para Franca, que sagrou-se Campeã Geral dos Jogos Regionais 2025. A cidade ampliou o acesso ao esporte com 16 mil vagas em escolinhas e inaugurou dois novos CEPELs (Vila Raycos e Pq. dos Lima).
Na cultura, 75 projetos foram fomentados e a cidade viu o retorno da Feira Literária em novo formato.
