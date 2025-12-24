24 de dezembro de 2025
OPORTUNIDADE

Fussol abre 38 vagas em cursos de beleza gratuitos nesta quarta

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Curso Auxiliar de Cabeleireiro oferecido pelo Fussol
Curso Auxiliar de Cabeleireiro oferecido pelo Fussol

Quem deseja começar 2026 com uma nova profissão ou especialização na área da beleza deve ficar atento nesta véspera de Natal. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre nesta quarta-feira, 24, a partir das 9 horas, as inscrições para a "Escola da Beleza".

Ao todo, são oferecidas 38 vagas totalmente gratuitas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O processo de inscrição é digital, realizado pelo site da Prefeitura.

Opções de cursos

As aulas serão ministradas na sede do Fussol, na Vila Santo Antônio, com início previsto para janeiro. Confira as turmas disponíveis:

  • Auxiliar de Cabeleireiro (10 vagas): Aulas de 12/01 a 03/03 (segundas, terças e quartas), das 13h às 17h.
  • Tranças (10 vagas): Aulas de 12/01 a 02/02 (segundas, terças e quartas), das 8h30 às 11h30.
  • Maquiagem Profissional (12 vagas): Divididas em duas turmas (manhã e tarde), com aulas às segundas e terças, de 12/01 a 09/03.
  • Maquiagem de Festa (6 vagas): Aulas às quartas-feiras, de 21/01 a 11/02.

Atenção: Para este curso específico, é exigido que o aluno já seja maquiador profissional.

Como se inscrever

Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Franca, na aba ‘Escola Profissionalizante’ (ou pelo link do sistema Caminho para o Emprego).

As aulas acontecerão presencialmente na sede do Fundo Social (Rua Major Mendonça, 1.659, Vila Santo Antônio). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9311.

