Quem deseja começar 2026 com uma nova profissão ou especialização na área da beleza deve ficar atento nesta véspera de Natal. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre nesta quarta-feira, 24, a partir das 9 horas, as inscrições para a "Escola da Beleza".

Ao todo, são oferecidas 38 vagas totalmente gratuitas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O processo de inscrição é digital, realizado pelo site da Prefeitura.

Opções de cursos

As aulas serão ministradas na sede do Fussol, na Vila Santo Antônio, com início previsto para janeiro. Confira as turmas disponíveis: