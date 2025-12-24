Quem deseja começar 2026 com uma nova profissão ou especialização na área da beleza deve ficar atento nesta véspera de Natal. O Fussol (Fundo Social de Solidariedade) de Franca abre nesta quarta-feira, 24, a partir das 9 horas, as inscrições para a "Escola da Beleza".
Ao todo, são oferecidas 38 vagas totalmente gratuitas. Para participar, é necessário ter mais de 18 anos. O processo de inscrição é digital, realizado pelo site da Prefeitura.
Opções de cursos
As aulas serão ministradas na sede do Fussol, na Vila Santo Antônio, com início previsto para janeiro. Confira as turmas disponíveis:
- Auxiliar de Cabeleireiro (10 vagas): Aulas de 12/01 a 03/03 (segundas, terças e quartas), das 13h às 17h.
- Tranças (10 vagas): Aulas de 12/01 a 02/02 (segundas, terças e quartas), das 8h30 às 11h30.
- Maquiagem Profissional (12 vagas): Divididas em duas turmas (manhã e tarde), com aulas às segundas e terças, de 12/01 a 09/03.
- Maquiagem de Festa (6 vagas): Aulas às quartas-feiras, de 21/01 a 11/02.
-
Atenção: Para este curso específico, é exigido que o aluno já seja maquiador profissional.
Como se inscrever
Os interessados devem acessar o site da Prefeitura de Franca, na aba ‘Escola Profissionalizante’ (ou pelo link do sistema Caminho para o Emprego).
As aulas acontecerão presencialmente na sede do Fundo Social (Rua Major Mendonça, 1.659, Vila Santo Antônio). Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (16) 3711-9311.
