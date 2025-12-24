24 de dezembro de 2025
LUTO

Morre Wilson Cândido, fundador da Autoescola Wilson, aos 72 anos

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Whatsapp GCN
Wilson Cândido de Paula, de 72 anos, faleceu em Franca
Wilson Cândido de Paula, de 72 anos, faleceu em Franca

O setor de formação de condutores de Franca está de luto nesta véspera de Natal. Faleceu, nesta terça-feira, 23, Wilson Cândido de Paula, de 72 anos, proprietário e instrutor da tradicional Autoescola Wilson, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Figura conhecida e respeitada na cidade, Wilson dedicou mais de meio século — exatos 52 anos — à educação no trânsito. Sua trajetória foi marcada pela ética profissional e pela formação de diversas gerações de motoristas francanos.

Legado

Wilson deixa esposa, três filhos e nove netos. "Wilson construiu mais do que uma carreira sólida: deixou um legado de valores (...) cuidando de sua família e de todos ao seu redor com zelo, carinho e dignidade", destacou a nota de pesar divulgada pela família.

Velório e Sepultamento

As despedidas acontecem nesta quarta-feira, 24. O corpo está sendo velado na Sala 09 do Velório São Vicente.

  • Horário: Até às 15h00.
  • Local: Velório São Vicente (Sala 09).

