O setor de formação de condutores de Franca está de luto nesta véspera de Natal. Faleceu, nesta terça-feira, 23, Wilson Cândido de Paula, de 72 anos, proprietário e instrutor da tradicional Autoescola Wilson, vítima de uma parada cardiorrespiratória.

Figura conhecida e respeitada na cidade, Wilson dedicou mais de meio século — exatos 52 anos — à educação no trânsito. Sua trajetória foi marcada pela ética profissional e pela formação de diversas gerações de motoristas francanos.

Legado

Wilson deixa esposa, três filhos e nove netos. "Wilson construiu mais do que uma carreira sólida: deixou um legado de valores (...) cuidando de sua família e de todos ao seu redor com zelo, carinho e dignidade", destacou a nota de pesar divulgada pela família.

Velório e Sepultamento