24 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
LUTO

Veja o obituário desta quarta-feira em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Cemitério da Saudade em Franca
Cemitério da Saudade em Franca

Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:

Nome: Wilson Candido de Paula
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Jaci Alves Ferreira    
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente - sala 9
Funerária: 
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h

Nome: Maria da Conceicao Barbosa
Idade: 80 anos
Local do velório: Santo Agostinho - sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Luis Fernando Cardoso
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente - sala 7
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h

Nome: Silvano Paulino da Silva
Idade: 60 anos
Local do velório: Municipal Leporace
Funerária: Francana 
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários