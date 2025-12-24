Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:

Nome: Wilson Candido de Paula

Idade: 72 anos

Local do velório: São Vicente - sala 10

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Jaci Alves Ferreira

Idade: 83 anos

Local do velório: São Vicente - sala 9

Funerária:

Local do sepultamento: Santo Agostinho

Horário previsto do sepultamento: 10h