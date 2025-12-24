Veja o obituário desta quarta-feira, 24, em Franca:
Nome: Wilson Candido de Paula
Idade: 72 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Jaci Alves Ferreira
Idade: 83 anos
Local do velório: São Vicente - sala 9
Funerária:
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 10h
Nome: Maria da Conceicao Barbosa
Idade: 80 anos
Local do velório: Santo Agostinho - sala 1
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Luis Fernando Cardoso
Idade: 59 anos
Local do velório: São Vicente - sala 7
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 16h
Nome: Silvano Paulino da Silva
Idade: 60 anos
Local do velório: Municipal Leporace
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 14h
