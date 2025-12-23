O Sesi Franca Basquete não deu chances ao Mogi das Cruzes e venceu por 85 a 61 nesta terça-feira, 23, no ginásio "Pedrocão", em Franca, pelo NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026. A equipe francana dominou os quatro períodos da partida e ocupa a quarta colocação na competição nacional.
O ala-armador Georginho, com sete pontos, e o pivô Felício, com cinco, comandaram o ataque francano, que marcou 24 pontos no primeiro quarto. Na defesa, a equipe segurou o adversário, permitindo apenas 14 pontos aos visitantes.
Com a defesa bem ajustada, Franca diminuiu ainda mais a eficiência do ataque adversário, que marcou apenas 12 pontos no segundo período. Assim, os comandados de Helinho Garcia foram para o intervalo vencendo por 44 a 26.
Na volta do intervalo, o ala David Jackson se destacou ao marcar seis pontos em seis pontos tentados, e a equipe venceu o terceiro quarto por 21 a 17. Com a vantagem construída, Franca administrou o último período, fechando em 20 a 18. Placar final: Franca 85 x 61 Mogi.
O cestinha da partida foi o ala Georginho, com 17 pontos. Em seguida, apareceram David Jackson, com 15, e o ala-pivô Lucas Dias, com 10. Pelo Mogi, Gabriel Campos foi o maior pontuador, com 14 pontos.
A partida desta terça-feira também marcou um feito do ala-pivô Mineiro, que alcançou a marca de 5 mil pontos no NBB. Contra a equipe de Mogi, o atleta contribuiu com 10 pontos.
O próximo compromisso do Sesi Franca Basquete será contra o Brasília, no sábado, 27, às 17h, no ginásio Pedrocão. Já o Mogi, atual nono colocado, enfrenta o Paulistano no mesmo dia e horário, na capital paulista.
