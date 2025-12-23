O projeto desenvolvido por designers de Franca, que havia sido selecionado como finalista do 15º Prêmio Brasileiro de Design (BDA – Brasil Design Award), conquistou o ouro na categoria Design de Embalagem – Objetos e Mobiliários. A criação “Caixa de Amostras Atriani”, desenvolvida pela SN3P Design em parceria com a Artice Papel, ficou entre os projetos com maior pontuação da edição.

Considerado o principal reconhecimento do setor no país, o Prêmio Brasileiro de Design recebeu mais de mil inscrições nesta edição. Apenas os projetos que alcançam nota entre 9,1 e 10 na avaliação do júri recebem a classificação ouro. Ao todo, 23 trabalhos atingiram essa pontuação, sendo apenas dois na categoria de design de embalagem.

A embalagem premiada foi criada para funcionar tanto como expositor de amostras quanto como objeto decorativo, sendo utilizada em showrooms da Atriani Furniture no Brasil e no Canadá. O projeto é voltado principalmente para arquitetos, designers de interiores e compradores de móveis de alto padrão.