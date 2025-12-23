O projeto desenvolvido por designers de Franca, que havia sido selecionado como finalista do 15º Prêmio Brasileiro de Design (BDA – Brasil Design Award), conquistou o ouro na categoria Design de Embalagem – Objetos e Mobiliários. A criação “Caixa de Amostras Atriani”, desenvolvida pela SN3P Design em parceria com a Artice Papel, ficou entre os projetos com maior pontuação da edição.
Considerado o principal reconhecimento do setor no país, o Prêmio Brasileiro de Design recebeu mais de mil inscrições nesta edição. Apenas os projetos que alcançam nota entre 9,1 e 10 na avaliação do júri recebem a classificação ouro. Ao todo, 23 trabalhos atingiram essa pontuação, sendo apenas dois na categoria de design de embalagem.
A embalagem premiada foi criada para funcionar tanto como expositor de amostras quanto como objeto decorativo, sendo utilizada em showrooms da Atriani Furniture no Brasil e no Canadá. O projeto é voltado principalmente para arquitetos, designers de interiores e compradores de móveis de alto padrão.
Inspirada nas linhas contínuas dos ripados presentes no showroom da marca em Toronto, a peça possui um eixo central perpendicular que permite que as gavetas girem 360 graus. O sistema possibilita uma abertura contínua e posiciona os livros de amostras de forma frontal ao usuário, facilitando a visualização e o manuseio dos materiais.
"Quando eles nos procuraram, queriam algo que realmente causasse impacto, que fosse disruptivo. A peça seria direcionada a arquitetos e utilizada nos showrooms do Canadá e do Brasil, então tinha que se comportar como uma obra de arte", afirma Rodrigo Neves, da SN3P.
O desenvolvimento foi assinado pelos designers Rafael Silveira e Rodrigo Neves, da SN3P. A execução da estrutura e dos acabamentos ficou a cargo da Artice Papel, com produção de Daniel Rodrigues.
