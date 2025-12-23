Casos de ataques envolvendo cães têm se tornado comuns em Franca. Somente na última semana, dois episódios foram registrados com intervalo de apenas dois dias. Um deles ocorreu na Vila Exposição e o outro no Jardim Flórida. Os animais eram de grande porte e estavam soltos na via pública ou se soltaram durante passeios com os tutores.

O portal GCN/Sampi conversou com a adestradora de animais Alyne Reinaldi, que explicou quais atitudes podem ajudar a evitar ataques e como agir em situações de briga entre cães e até mesmo ataques a pessoas, sempre priorizando a segurança de todos os envolvidos.

Alyne foi direta ao apontar medidas básicas, mas essenciais. “O básico, bem-feito, nunca falha. Sair sempre com o cachorro na guia, nunca deixar o animal solto na rua. Se o cão for mais reativo, acostumá-lo a usar focinheira. Isso não machuca o animal e ainda protege outros cães e as pessoas que circulam pela cidade”, orientou.