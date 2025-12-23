Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, nesta segunda-feira, 22, em Morro Agudo (SP). A ação aconteceu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade.

De acordo com a Polícia Militar, o primeiro alvo foi abordado em uma residência na rua Bolívia. No local, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de R$ 1.782,05 em cédulas e moedas. Também foram apreendidos quatro telefones celulares.

Na casa do segundo alvo, que fica na mesma rua, os policiais localizaram apenas dinheiro em espécie, totalizando R$ 2.370, além de dois celulares.