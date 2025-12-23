Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas durante uma operação conjunta da Polícia Militar e da Polícia Civil, nesta segunda-feira, 22, em Morro Agudo (SP). A ação aconteceu durante o cumprimento de dois mandados de busca e apreensão na cidade.
De acordo com a Polícia Militar, o primeiro alvo foi abordado em uma residência na rua Bolívia. No local, os policiais encontraram porções de entorpecentes, além de R$ 1.782,05 em cédulas e moedas. Também foram apreendidos quatro telefones celulares.
Na casa do segundo alvo, que fica na mesma rua, os policiais localizaram apenas dinheiro em espécie, totalizando R$ 2.370, além de dois celulares.
Após as buscas, os dois suspeitos foram levados à delegacia de Morro Agudo. O delegado responsável pelo caso, Dr. João Baptistussi Neto, determinou as prisões em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.
No total, a operação resultou na apreensão de 31 gramas de crack, 277 gramas de cocaína, 19 gramas de maconha, R$ 4.152,05 em dinheiro, seis telefones celulares, duas balanças de precisão e diversos apetrechos usados para o refino e preparo de drogas.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.