SUSTO

Carro tomba em curva da Cândido Portinari; motorista sai ileso

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Whatsapp GCN
Momento em que o veículo está sendo retirado da pista na Cândido Portinari
Um susto marcou o trânsito na Rodovia Cândido Portinari na manhã desta terça-feira, 23, em Franca. Uma Kombi Branca tombou após o motorista perder o controle da direção em um trecho de curva.

O acidente foi registrado nas proximidades do pontilhão da Vila São Sebastião. Segundo testemunhas do acidente, apesar da dinâmica violenta — com o carro chegando ficar tombado na via —, o motorista não sofreu ferimentos.

Devido ao acidente, o fluxo de veículos no trecho chegou a apresentar lentidão momentânea enquanto as equipes trabalhavam na remoção do automóvel. A pista já foi liberada, mas o local exige atenção redobrada dos condutores que trafegam pela região.

