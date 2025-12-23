Um susto marcou o trânsito na Rodovia Cândido Portinari na manhã desta terça-feira, 23, em Franca. Uma Kombi Branca tombou após o motorista perder o controle da direção em um trecho de curva.

O acidente foi registrado nas proximidades do pontilhão da Vila São Sebastião. Segundo testemunhas do acidente, apesar da dinâmica violenta — com o carro chegando ficar tombado na via —, o motorista não sofreu ferimentos.

Devido ao acidente, o fluxo de veículos no trecho chegou a apresentar lentidão momentânea enquanto as equipes trabalhavam na remoção do automóvel. A pista já foi liberada, mas o local exige atenção redobrada dos condutores que trafegam pela região.