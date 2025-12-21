A GCM (Guarda Civil Municipal) de Pedregulho, com o apoio da Polícia Militar, resgatou uma mulher que estava sendo mantida em cárcere privado após sofrer agressões domésticas por parte de seu companheiro, na zona rural do município, próximo ao distrito de Igaçaba.

A denúncia foi recebida na manhã de domingo, 21, e apontou que as agressões começaram na noite de sábado, 20. A vítima contou que tentou fugir com o filho de 10 anos para um cafezal, mas acabou sendo encontrada e obrigada a voltar para casa. A GCM foi acionada com a ajuda da mãe da vítima.

No local, os agentes da GCM e da PM realizaram o resgate da mulher, que foi encaminhada à Santa Casa da cidade.