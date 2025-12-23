A onda de furtos de veículos fez mais uma vítima em Franca, desta vez prejudicando o trabalho de um entregador. Na noite deste domingo, 21, câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos levaram uma motocicleta na Rua Romildo Beguelli, no bairro Jardim João Liporoni, zona Oeste da cidade.
As imagens das câmeras de segurança mostram a ação de quatro indivíduos — que, segundo a vítima, aparentam ser menores de idade. O grupo aguarda na esquina até que dois deles se aproximam do veículo estacionado, conseguem destravá-lo rapidamente e fogem empurrando a moto.
Prejuízo no trabalho
A vítima, um homem de 28 anos, estava trabalhando no momento do crime. Ele havia chegado à residência e entrado para preparar alguns pedidos. Ao retornar para a rua para realizar uma entrega, percebeu que seu instrumento de trabalho havia desaparecido.
Um boletim de ocorrência foi registrado e a vítima espera que a divulgação das imagens ajude na identificação dos autores e na recuperação do bem.
Ajude a encontrar
A moto furtada é uma Yamaha YBR, de cor preta, com a placa FCI-6739.
Quem tiver qualquer informação sobre o paradeiro do veículo ou sobre os suspeitos pode entrar em contato com as forças de segurança de forma anônima.
- Polícia Militar: 190
- Polícia Civil: 197
- Disque Denúncia: 181
