A onda de furtos de veículos fez mais uma vítima em Franca, desta vez prejudicando o trabalho de um entregador. Na noite deste domingo, 21, câmeras de segurança registraram o momento em que criminosos levaram uma motocicleta na Rua Romildo Beguelli, no bairro Jardim João Liporoni, zona Oeste da cidade.

As imagens das câmeras de segurança mostram a ação de quatro indivíduos — que, segundo a vítima, aparentam ser menores de idade. O grupo aguarda na esquina até que dois deles se aproximam do veículo estacionado, conseguem destravá-lo rapidamente e fogem empurrando a moto.

Prejuízo no trabalho

A vítima, um homem de 28 anos, estava trabalhando no momento do crime. Ele havia chegado à residência e entrado para preparar alguns pedidos. Ao retornar para a rua para realizar uma entrega, percebeu que seu instrumento de trabalho havia desaparecido.