A terça-feira, 23, é de basquete no Pedrocão. O Sesi Franca Basquete entra em quadra às 19h30 para enfrentar o Mogi das Cruzes, em mais uma rodada decisiva do NBB (Novo Basquete Brasil).
O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na competição. O time da casa chega com moral elevado após uma vitória convincente no clássico regional contra o Bauru Basket (85 a 68), diante de sua torcida.
Já o Mogi vive uma fase complicada. O time da Grande São Paulo amarga uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo a última um revés duro contra o São José por 79 a 61.
O jogo é fundamental para as pretensões do Franca de escalar a tabela. Atualmente, a equipe ocupa a 4ª colocação, somando 13 vitórias e apenas 3 derrotas. Uma vitória hoje mantém o time na cola dos líderes. O Mogi aparece em 8º lugar, com campanha de 9 vitórias e 7 derrotas.
O histórico recente do confronto aponta um favoritismo claro para o Franca, que venceu os últimos 6 duelos contra o Mogi, incluindo a final do Campeonato Paulista, onde o Sesi Franca foi campeão fechando a séria contra Mogi em 2 a 0.
