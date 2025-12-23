A terça-feira, 23, é de basquete no Pedrocão. O Sesi Franca Basquete entra em quadra às 19h30 para enfrentar o Mogi das Cruzes, em mais uma rodada decisiva do NBB (Novo Basquete Brasil).

O confronto coloca frente a frente equipes em momentos opostos na competição. O time da casa chega com moral elevado após uma vitória convincente no clássico regional contra o Bauru Basket (85 a 68), diante de sua torcida.

Já o Mogi vive uma fase complicada. O time da Grande São Paulo amarga uma sequência de quatro derrotas seguidas, sendo a última um revés duro contra o São José por 79 a 61.