Dando sequência à série especial, o portal GCN/Sampi relembra nesta terça-feira, 23, as matérias que ocuparam da 90ª à 81ª posição na audiência de 2025. Este bloco é marcado por investigações de grande repercussão, escândalos políticos na região e o drama da falta de leitos hospitalares. Confira:

90. Mistério na Cachoeira

O triste desfecho das buscas por Cezar Henrique

O desaparecimento do jovem Cezar Henrique Rezende Mota, de 24 anos, manteve a cidade em suspense por três dias. O desfecho veio no dia 16 de março, um domingo, quando drones da polícia localizaram o corpo em uma área de difícil acesso na cachoeira do Jardim Aeroporto 4. O sepultamento ocorreu sem velório, sob forte comoção.