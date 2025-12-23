Dando sequência à série especial, o portal GCN/Sampi relembra nesta terça-feira, 23, as matérias que ocuparam da 90ª à 81ª posição na audiência de 2025. Este bloco é marcado por investigações de grande repercussão, escândalos políticos na região e o drama da falta de leitos hospitalares. Confira:
90. Mistério na Cachoeira
O triste desfecho das buscas por Cezar Henrique
O desaparecimento do jovem Cezar Henrique Rezende Mota, de 24 anos, manteve a cidade em suspense por três dias. O desfecho veio no dia 16 de março, um domingo, quando drones da polícia localizaram o corpo em uma área de difícil acesso na cachoeira do Jardim Aeroporto 4. O sepultamento ocorreu sem velório, sob forte comoção.
89. Denúncia em Ibiraci (MG)
Áudios vazados expõem Prefeito e Diretor de Cultura
O GCN/Sampi trouxe uma denúncia contra o prefeito de Ibiraci, César da Estância (PL). A acusação: um esquema de "rachadinha" envolvendo seu sobrinho e o diretor de Cultura, o conhecido radialista Tony Hill.
88. Brutalidade no Jardim Panorama
Jovem é morto a facadas dentro do próprio carro
A violência urbana chocou os moradores da Zona Leste. Itamar Silva, de apenas 20 anos, foi assassinado a facadas dentro de seu Jeep Compass na noite de 16 de outubro. Após uma discussão dentro do veículo, o assassino fugiu levando o carro e deixando a vítima fatalmente ferida na calçada. O veículo foi encontrado abandonado horas depois, e o crime de latrocínio (roubo seguido de morte) abalou a comunidade.
87. Tragédia na Rodovia
Família morre em acidente devastador na região de Jaboticabal
Um acidente gravíssimo na rodovia Dr. Alpheu Rampazzo vitimou quatro pessoas, sendo três da mesma família de empresários de Taiaçu (SP). A caminhonete onde estavam colidiu violentamente contra a traseira de um caminhão. A perda dos empresários Daniel Dalocio e Adriana Corcovia, da avó Iolanda e da jovem Sofia, de 15 anos, amiga da família, comoveu a região e colocou esta triste notícia no 87º lugar do nosso ranking.
86. Acidente em São Sebastião do Paraíso (MG)
Francano perde a vida ao colidir com árvore
Na 86ª posição, relembramos a morte do francano Rafael Peixoto Suavinha, de 37 anos. Em um acidente na madrugada de 12 de abril, em São Sebastião do Paraíso (MG), ele perdeu o controle do veículo e colidiu contra uma árvore. O corpo foi trazido para Franca, onde familiares e amigos prestaram as últimas homenagens no Cemitério Jardim das Oliveiras.
85. Oportunidade na Unesp
Concurso público atrai milhares de interessados
Em meio às notícias policiais, a busca por estabilidade financeira garantiu a 85ª posição para o concurso da Unesp Franca. Com salários de até R$ 12,4 mil, o edital aberto em julho ofereceu vagas para médicos, pedagogos e assistentes de suporte acadêmico, movimentando o mercado de trabalho e gerando milhares de acessos de concurseiros.
84. A espera fatal: O drama de José Erimar
"A pessoa agora tem que ter hora para morrer?"
José Erimar Saraiva de Almeida, de 52 anos, morreu no Pronto-socorro Municipal "Dr. Álvaro Azzuz" aguardando uma vaga de internação que só saiu após seu óbito. A família relatou a via-crúcis tentada até em hospitais particulares, onde ouviram negativas por estarem "fora do horário comercial".
83. A festa de Pedregulho
Line-up milionário da FEAPP agita a região
O anúncio da grade de shows da FEAPP (Festa Agropecuária de Pedregulho) foi um sucesso de cliques. Com um investimento superior a R$ 1 milhão em cachês, a Prefeitura confirmou nomes de peso como Mato Grosso & Mathias, João Bosco & Vinícius e Guilherme & Santiago. A antecipação pela festa em agosto garantiu o 83º lugar na retrospectiva.
82. Tiroteio na Vila Aparecida
Cena de filme: Motorista atira em rapaz por ciúmes
Na manhã de 6 de agosto, trabalhadores presenciaram uma tentativa de homicídio cinematográfica. Um homem desceu de um Jeep Commander e atirou duas vezes no peito de um rapaz de 31 anos que aguardava para entrar no trabalho. O motivo alegado pelo atirador, segundo testemunhas, seria uma suposta ameaça à sua esposa. A frieza do criminoso, que fugiu tranquilamente, e o fato de ter ocorrido em plena luz do dia chocaram a cidade.
81. Adeus precoce no Tatame
Morte súbita de atleta de Jiu-Jítsu comove Franca
Fechando este bloco, a morte do jovem atleta Iranlasv Neoral, de 24 anos. Ele procurou a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) com dores, foi medicado e liberado, mas morreu horas depois após sofrer paradas cardíacas em casa. Querido na comunidade esportiva e integrante da Alicerci Escola de Jiu-Jítsu, sua partida gerou uma onda de homenagens.
