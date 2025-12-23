Com a chegada das festas de fim de ano, a rotina de Franca sofrerá alterações importantes nos próximos dias. Repartições públicas, bancos e o comércio adotarão horários especiais de funcionamento para o Natal e o Ano Novo.

Para quem deixou pendências para a última hora, é preciso atenção redobrada: os bancos, por exemplo, abrem por apenas duas horas na véspera do Natal.

Prefeitura e Serviços Públicos

Seguindo o Decreto Municipal 12.129, o expediente nas repartições públicas será reduzido: