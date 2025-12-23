23 de dezembro de 2025
ATENÇÃO AOS HORÁRIOS

Confira o que abre e fecha em Franca no Natal e Ano Novo

Sampi/Franca
Com a chegada das festas de fim de ano, a rotina de Franca sofrerá alterações importantes nos próximos dias. Repartições públicas, bancos e o comércio adotarão horários especiais de funcionamento para o Natal e o Ano Novo.

Para quem deixou pendências para a última hora, é preciso atenção redobrada: os bancos, por exemplo, abrem por apenas duas horas na véspera do Natal.

Prefeitura e Serviços Públicos

Seguindo o Decreto Municipal 12.129, o expediente nas repartições públicas será reduzido:

  • Dias 24 e 31/12 (Vésperas): Funcionamento até as 12h.
  • Dias 25 e 26/12 (Natal): Sem expediente.
  • Dias 01 e 02/01 (Ano Novo): Sem expediente.
  • Retorno: O atendimento normal retorna nos dias 29 de dezembro e 5 de janeiro, respectivamente.

Saúde e Emergência:

As unidades de urgência não param. Funcionam normalmente 24 horas:

  • Prontos-Socorros (Adulto e Infantil);
  • UPAs (Aeroporto e Anita);
  • SAMU.
  • A Guarda Civil e os Conselhos Tutelares estarão em regime de plantão.

Comércio e Bancos

  • Comércio (Lojas):

Dia 24 (quarta): das 9h às 18h.

  • Dia 25 (quinta): FECHADO.

  • Dia 26 (sexta): das 12h às 18h.

  • Dia 31 (quarta): das 9h às 18h.

  • Bancos:

    • Dia 24/12: Horário reduzido das 9h às 11h (atenção ao prazo curto).

  • Dia 25/12 e 01/01: Fechados.

  • Dia 30/12: Último dia para atendimento bancário normal do ano.

  • Dia 31/12: Não haverá expediente ao público.

  • Contas vencidas nos feriados podem ser pagas no dia útil seguinte sem juros.

    • Coleta de lixo

    A coleta domiciliar sofrerá mudanças apenas nas vésperas e feriados:

    • Dias 24 e 31/12: O serviço será realizado, mas antecipado em uma hora em relação ao horário habitual do bairro.
    • Dias 25/12 e 01/01: Não haverá coleta.

    Parques e lazer

    • Parque Fernando Costa: Aberto de 25 a 28/12 e no Ano Novo, das 6h às 20h.
    • Jardim Zoobotânico: Fechado nos dias 25/12 e 01/01. Nos demais dias, abre das 7h30 às 16h30.
    • Poliesportivo, Caxambu e Pq. dos Trabalhadores:

      • Dias 24 e 31: Abertos das 6h às 12h.

  • Dias 25, 26, 01 e 02: Fechados.

  • Fins de semana: Normal (6h às 20h).

    • Sabesp

    • Canais Digitais e 0800: Funcionam 24 horas.
    • Poupatempo: Funciona até às 12h no dia 24/12 e fecha no dia 31/12.
    • Lojas de Atendimento: Fechadas nos dias 25, 27/12 e 01, 03/01. Atendimento normal (mediante agendamento) nos dias 26, 29 e 30 de dezembro e 02 de janeiro.

