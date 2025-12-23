Com a chegada das festas de fim de ano, a rotina de Franca sofrerá alterações importantes nos próximos dias. Repartições públicas, bancos e o comércio adotarão horários especiais de funcionamento para o Natal e o Ano Novo.
Para quem deixou pendências para a última hora, é preciso atenção redobrada: os bancos, por exemplo, abrem por apenas duas horas na véspera do Natal.
Prefeitura e Serviços Públicos
Seguindo o Decreto Municipal 12.129, o expediente nas repartições públicas será reduzido:
- Dias 24 e 31/12 (Vésperas): Funcionamento até as 12h.
- Dias 25 e 26/12 (Natal): Sem expediente.
- Dias 01 e 02/01 (Ano Novo): Sem expediente.
- Retorno: O atendimento normal retorna nos dias 29 de dezembro e 5 de janeiro, respectivamente.
Saúde e Emergência:
As unidades de urgência não param. Funcionam normalmente 24 horas:
- Prontos-Socorros (Adulto e Infantil);
- UPAs (Aeroporto e Anita);
- SAMU.
- A Guarda Civil e os Conselhos Tutelares estarão em regime de plantão.
Comércio e Bancos
Comércio (Lojas):
Dia 24 (quarta): das 9h às 18h.
Dia 25 (quinta): FECHADO.
Dia 26 (sexta): das 12h às 18h.
Dia 31 (quarta): das 9h às 18h.
Bancos:
Dia 24/12: Horário reduzido das 9h às 11h (atenção ao prazo curto).
Dia 25/12 e 01/01: Fechados.
Dia 30/12: Último dia para atendimento bancário normal do ano.
Dia 31/12: Não haverá expediente ao público.
Contas vencidas nos feriados podem ser pagas no dia útil seguinte sem juros.
Coleta de lixo
A coleta domiciliar sofrerá mudanças apenas nas vésperas e feriados:
- Dias 24 e 31/12: O serviço será realizado, mas antecipado em uma hora em relação ao horário habitual do bairro.
- Dias 25/12 e 01/01: Não haverá coleta.
Parques e lazer
- Parque Fernando Costa: Aberto de 25 a 28/12 e no Ano Novo, das 6h às 20h.
- Jardim Zoobotânico: Fechado nos dias 25/12 e 01/01. Nos demais dias, abre das 7h30 às 16h30.
- Poliesportivo, Caxambu e Pq. dos Trabalhadores:
Dias 24 e 31: Abertos das 6h às 12h.
Dias 25, 26, 01 e 02: Fechados.
Fins de semana: Normal (6h às 20h).
Sabesp
- Canais Digitais e 0800: Funcionam 24 horas.
- Poupatempo: Funciona até às 12h no dia 24/12 e fecha no dia 31/12.
- Lojas de Atendimento: Fechadas nos dias 25, 27/12 e 01, 03/01. Atendimento normal (mediante agendamento) nos dias 26, 29 e 30 de dezembro e 02 de janeiro.
