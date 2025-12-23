23 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ESPORTES

Vôlei é tri e Franca fecha Jogos Abertos no Top 9

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 2 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/Prefeitura de Franca
Destaques do Vôlei de areia francano
Destaques do Vôlei de areia francano

Franca confirmou sua força no cenário esportivo estadual ao encerrar os 87º Jogos Abertos do Interior entre as nove melhores cidades de São Paulo. A delegação francana somou 94 pontos na classificação geral da competição, realizada em Ribeirão Preto.

O título geral ficou com São José dos Campos, seguida por Santos e Sorocaba, mas Franca brilhou em modalidades individuais e coletivas, com destaque absoluto para as mulheres na areia.

Dinastia na areia

O vôlei de praia feminino de Franca confirmou a hegemonia e sagrou-se tricampeão dos Jogos Abertos (somando aos títulos de 2019 e 2023). A campanha do ouro foi impecável: a equipe venceu Santos por 2 a 0 na semifinal e repetiu o placar de 2 a 0 na grande decisão contra Campinas.

Medalhas

Outras modalidades garantiram o lugar de Franca no topo do pódio:

  • Atletismo: A atleta Cibelli Silva conquistou o ouro no arremesso de peso.
  • Ginástica Artística: A equipe teve um desempenho notável, faturando 5 medalhas individuais (2 ouros, 2 pratas e 1 bronze) e levando para casa o troféu de vice-campeã por equipe.
  • Basquete: Mantendo a tradição da cidade, o time masculino chegou à final e conquistou a medalha de prata.

Pontuação geral

Para chegar aos 94 pontos e ao Top 9, Franca contou com o desempenho de diversas modalidades que pontuaram ao longo da competição. Entre elas, destacam-se: basquete feminino (quadra e 3x3), atletismo feminino, biribol, capoeira, futebol feminino, judô, taekwondo (masculino e feminino), tênis (masculino e feminino), badminton, damas, handebol, tênis de mesa, vôlei de quadra e xadrez.

Valorização da base

Para o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o resultado reflete o trabalho de base feito no município. "A cidade marcou presença valorizando os talentos revelados nas escolinhas de iniciação, com marcas importantes que ajudaram a deixar a cidade entre as melhores representações de todo o Estado", avaliou o secretário, projetando já a preparação para a temporada de 2026.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários