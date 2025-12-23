Franca confirmou sua força no cenário esportivo estadual ao encerrar os 87º Jogos Abertos do Interior entre as nove melhores cidades de São Paulo. A delegação francana somou 94 pontos na classificação geral da competição, realizada em Ribeirão Preto.

O título geral ficou com São José dos Campos, seguida por Santos e Sorocaba, mas Franca brilhou em modalidades individuais e coletivas, com destaque absoluto para as mulheres na areia.

Dinastia na areia

O vôlei de praia feminino de Franca confirmou a hegemonia e sagrou-se tricampeão dos Jogos Abertos (somando aos títulos de 2019 e 2023). A campanha do ouro foi impecável: a equipe venceu Santos por 2 a 0 na semifinal e repetiu o placar de 2 a 0 na grande decisão contra Campinas.

Medalhas