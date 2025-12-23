Franca confirmou sua força no cenário esportivo estadual ao encerrar os 87º Jogos Abertos do Interior entre as nove melhores cidades de São Paulo. A delegação francana somou 94 pontos na classificação geral da competição, realizada em Ribeirão Preto.
O título geral ficou com São José dos Campos, seguida por Santos e Sorocaba, mas Franca brilhou em modalidades individuais e coletivas, com destaque absoluto para as mulheres na areia.
Dinastia na areia
O vôlei de praia feminino de Franca confirmou a hegemonia e sagrou-se tricampeão dos Jogos Abertos (somando aos títulos de 2019 e 2023). A campanha do ouro foi impecável: a equipe venceu Santos por 2 a 0 na semifinal e repetiu o placar de 2 a 0 na grande decisão contra Campinas.
Medalhas
Outras modalidades garantiram o lugar de Franca no topo do pódio:
- Atletismo: A atleta Cibelli Silva conquistou o ouro no arremesso de peso.
- Ginástica Artística: A equipe teve um desempenho notável, faturando 5 medalhas individuais (2 ouros, 2 pratas e 1 bronze) e levando para casa o troféu de vice-campeã por equipe.
- Basquete: Mantendo a tradição da cidade, o time masculino chegou à final e conquistou a medalha de prata.
Pontuação geral
Para chegar aos 94 pontos e ao Top 9, Franca contou com o desempenho de diversas modalidades que pontuaram ao longo da competição. Entre elas, destacam-se: basquete feminino (quadra e 3x3), atletismo feminino, biribol, capoeira, futebol feminino, judô, taekwondo (masculino e feminino), tênis (masculino e feminino), badminton, damas, handebol, tênis de mesa, vôlei de quadra e xadrez.
Valorização da base
Para o secretário de Esporte e Cultura, Roberto Jorge Saad, o resultado reflete o trabalho de base feito no município. "A cidade marcou presença valorizando os talentos revelados nas escolinhas de iniciação, com marcas importantes que ajudaram a deixar a cidade entre as melhores representações de todo o Estado", avaliou o secretário, projetando já a preparação para a temporada de 2026.
