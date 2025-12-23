23 de dezembro de 2025
SAÚDE BUCAL

Franca realiza quase 150 mil procedimentos odontológicos em 2025

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Divulgação/Prefeitura de Franca
Atendimento odontológico realizado na UPA do Jardim Aeroporto em Franca
Atendimento odontológico realizado na UPA do Jardim Aeroporto em Franca

A saúde bucal foi uma das prioridades da rede pública de Franca ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o município encerra o ano com quase 150 mil procedimentos realizados, fortalecendo a prevenção, especialmente entre as crianças, e garantindo assistência de urgência para a população.

Um dos destaques foi o volume de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Aeroporto, que registrou sozinha 11.431 procedimentos. A unidade serve como referência para casos de dor aguda e urgências odontológicas na cidade.

Sorriso na escola

Além do atendimento clínico, a prevenção foi levada para dentro das salas de aula. Uma parceria entre a Prefeitura e o curso de Odontologia da Unifran beneficiou cerca de 6 mil crianças em 21 escolas e creches municipais.

Sob supervisão de preceptores e dentistas da rede, os alunos receberam kits de higiene (escova e creme dental), orientações educativas e passaram por avaliação de risco de cárie. "Isso permite a identificação precoce de possíveis necessidades de acompanhamento", explicou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.

Rede de atendimento

Para o dia a dia, a estrutura de Franca conta com equipes completas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Cada posto possui dois cirurgiões-dentistas e um auxiliar, garantindo cobertura nos períodos da manhã e da tarde para adultos e crianças.

Plantão de urgência (UPA Aeroporto)

Para quem precisa de atendimento imediato, o serviço de urgência odontológica funciona na UPA do Jardim Aeroporto (focado em pacientes acima de 12 anos).

  • Segunda a sexta-feira: Das 7h às 20h.
  • Sábados, domingos e feriados: Das 7h às 11h.

