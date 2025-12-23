A saúde bucal foi uma das prioridades da rede pública de Franca ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o município encerra o ano com quase 150 mil procedimentos realizados, fortalecendo a prevenção, especialmente entre as crianças, e garantindo assistência de urgência para a população.
Um dos destaques foi o volume de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Aeroporto, que registrou sozinha 11.431 procedimentos. A unidade serve como referência para casos de dor aguda e urgências odontológicas na cidade.
Sorriso na escola
Além do atendimento clínico, a prevenção foi levada para dentro das salas de aula. Uma parceria entre a Prefeitura e o curso de Odontologia da Unifran beneficiou cerca de 6 mil crianças em 21 escolas e creches municipais.
Sob supervisão de preceptores e dentistas da rede, os alunos receberam kits de higiene (escova e creme dental), orientações educativas e passaram por avaliação de risco de cárie. "Isso permite a identificação precoce de possíveis necessidades de acompanhamento", explicou a secretária de Saúde, Waléria Mascarenhas.
Rede de atendimento
Para o dia a dia, a estrutura de Franca conta com equipes completas nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs). Cada posto possui dois cirurgiões-dentistas e um auxiliar, garantindo cobertura nos períodos da manhã e da tarde para adultos e crianças.
Plantão de urgência (UPA Aeroporto)
Para quem precisa de atendimento imediato, o serviço de urgência odontológica funciona na UPA do Jardim Aeroporto (focado em pacientes acima de 12 anos).
- Segunda a sexta-feira: Das 7h às 20h.
- Sábados, domingos e feriados: Das 7h às 11h.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.