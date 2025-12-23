A saúde bucal foi uma das prioridades da rede pública de Franca ao longo de 2025. Segundo balanço divulgado pela Secretaria de Saúde, o município encerra o ano com quase 150 mil procedimentos realizados, fortalecendo a prevenção, especialmente entre as crianças, e garantindo assistência de urgência para a população.

Um dos destaques foi o volume de atendimentos na UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) do Jardim Aeroporto, que registrou sozinha 11.431 procedimentos. A unidade serve como referência para casos de dor aguda e urgências odontológicas na cidade.

Sorriso na escola

Além do atendimento clínico, a prevenção foi levada para dentro das salas de aula. Uma parceria entre a Prefeitura e o curso de Odontologia da Unifran beneficiou cerca de 6 mil crianças em 21 escolas e creches municipais.