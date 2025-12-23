Uma operação conjunta realizada na manhã desta segunda-feira, 22, retirou das ruas de Franca 12 animais de grande porte que ofereciam riscos ao trânsito e à população. A ação, que envolveu equipes do Canil Municipal, Serviço de Recolha e Guarda Civil Municipal (GCM), concentrou-se nos bairros Jardim Paineiras e City Petrópolis, na Região Norte.
Entre os animais capturados (cavalos e muares), apenas dois já possuíam identificação. Os outros 10 receberam o microchip no momento da apreensão. Todos foram levados para o Canil Municipal.
Multa e processo
A conta para recuperar o animal não sai barata e pode gerar dor de cabeça judicial. Segundo Eduardo Garcia, chefe do Canil, para retirar o cavalo ou muar, o dono deve comparecer à unidade e pagar as diárias de estadia.
Valor da diária: R$ 37,02 (equivalente a 1 UFESP).
Além da taxa, o proprietário recebe um auto de infração emitido pela Guarda Civil e o processo é encaminhado ao Ministério Público para apuração de responsabilidades. "A posse e a guarda dos animais são de inteira responsabilidade dos proprietários", reforçou Garcia.
Números do ano
O problema de animais soltos é recorrente. Com essa operação, sobe para 162 o número de animais recolhidos em Franca somente neste ano. Atualmente, o Canil abriga 30 animais de grande porte. O trabalho de identificação já soma mais de 1.100 animais microchipados na cidade.
Como denunciar
A população pode e deve denunciar casos de animais de grande porte soltos em vias públicas ou em situação de maus-tratos. O serviço de recolha é terceirizado e acionado após o chamado nos canais oficiais:
- Canil Municipal: (16) 3727-0592 (Telefone e WhatsApp).
- Guarda Civil: 153 ou (16) 3724-1033 / 3706-6515.
- Endereço do Canil: Rua José Gianesella, 415, City Petrópolis.
