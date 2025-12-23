Uma operação conjunta realizada na manhã desta segunda-feira, 22, retirou das ruas de Franca 12 animais de grande porte que ofereciam riscos ao trânsito e à população. A ação, que envolveu equipes do Canil Municipal, Serviço de Recolha e Guarda Civil Municipal (GCM), concentrou-se nos bairros Jardim Paineiras e City Petrópolis, na Região Norte.

Entre os animais capturados (cavalos e muares), apenas dois já possuíam identificação. Os outros 10 receberam o microchip no momento da apreensão. Todos foram levados para o Canil Municipal.

Multa e processo

A conta para recuperar o animal não sai barata e pode gerar dor de cabeça judicial. Segundo Eduardo Garcia, chefe do Canil, para retirar o cavalo ou muar, o dono deve comparecer à unidade e pagar as diárias de estadia.