A capacidade de atendimento às famílias vulneráveis de Franca vai aumentar. A Prefeitura entregou, na tarde dessa segunda-feira, 22, um novo veículo para a Secretaria Municipal de Ação Social, destinado especificamente ao serviço do CadÚnico (Cadastro Único).

O automóvel foi repassado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) à Fundação Espírita Judas Iscariotes, entidade responsável pela gestão do cadastro na cidade. A aquisição foi realizada com verba do Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social.

Meta: dobrar atendimentos

O principal objetivo do reforço na frota é a busca ativa e a verificação de dados nas casas das famílias. A estimativa é que o número de entrevistas domiciliares dobre, saltando de 60 para 120 visitas.