A capacidade de atendimento às famílias vulneráveis de Franca vai aumentar. A Prefeitura entregou, na tarde dessa segunda-feira, 22, um novo veículo para a Secretaria Municipal de Ação Social, destinado especificamente ao serviço do CadÚnico (Cadastro Único).
O automóvel foi repassado pelo prefeito Alexandre Ferreira (MDB) à Fundação Espírita Judas Iscariotes, entidade responsável pela gestão do cadastro na cidade. A aquisição foi realizada com verba do Governo Federal, via Ministério do Desenvolvimento Social.
Meta: dobrar atendimentos
O principal objetivo do reforço na frota é a busca ativa e a verificação de dados nas casas das famílias. A estimativa é que o número de entrevistas domiciliares dobre, saltando de 60 para 120 visitas.
"Com mais esta ação, estamos proporcionando uma cidade cada dia melhor para todos, garantindo atendimentos e que tenham acesso aos programas e projetos da Prefeitura", afirmou Alexandre Ferreira.
O serviço
O CadÚnico é a porta de entrada para programas sociais, como o Bolsa Família e o BPC (Benefício de Prestação Continuada). Atualmente, a unidade de Franca registra uma média de 12 mil atendimentos mensais, realizando o cadastro e acompanhamento de famílias de baixa renda.
O Cadastro Único funciona no Centro de Franca.
- Endereço: Rua Tiradentes, 1.517, Centro.
- Horário: De segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.
- Telefone: (16) 3711-9340.
- WhatsApp: (16) 99978-7320.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.