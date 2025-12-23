Estudantes de Franca que se destacaram em competições de conhecimento têm uma chance extra de ingressar no ensino superior público sem precisar da nota do vestibular. O processo seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2026” entrou na reta final de inscrições e oferece 14 vagas adicionais para o campus da cidade.

A oportunidade é voltada para participantes e medalhistas de 66 tipos de olimpíadas (regionais, nacionais e internacionais). O cadastro é gratuito e deve ser feito pelo site da Fundação Vunesp até o dia 4 de janeiro de 2026 (domingo).

Como funciona?

O grande diferencial deste processo é que o candidato não precisa estar inscrito no vestibular tradicional da Unesp. A seleção é feita exclusivamente com base na documentação comprobatória da premiação ou participação nas competições aceitas.