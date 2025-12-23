23 de dezembro de 2025
ÚLTIMOS DIAS

Unesp Franca oferece 14 vagas para vencedores de olimpíadas

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Redes sociais
Campus da Unesp em Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia
Campus da Unesp em Franca, no Prolongamento do Jardim Dr. Antônio Petráglia

Estudantes de Franca que se destacaram em competições de conhecimento têm uma chance extra de ingressar no ensino superior público sem precisar da nota do vestibular. O processo seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2026” entrou na reta final de inscrições e oferece 14 vagas adicionais para o campus da cidade.

A oportunidade é voltada para participantes e medalhistas de 66 tipos de olimpíadas (regionais, nacionais e internacionais). O cadastro é gratuito e deve ser feito pelo site da Fundação Vunesp até o dia 4 de janeiro de 2026 (domingo).

Como funciona?

O grande diferencial deste processo é que o candidato não precisa estar inscrito no vestibular tradicional da Unesp. A seleção é feita exclusivamente com base na documentação comprobatória da premiação ou participação nas competições aceitas.

Para Franca, as 14 vagas integram a área de Humanas. No total estadual, a Unesp disponibilizou 451 cadeiras, distribuídas em 23 cidades.

Datas

Quem se inscrever deve fazer o upload dos documentos até o dia 4 de janeiro. O calendário segue os seguintes prazos:

  • Resultado preliminar: 19 de janeiro de 2026.
  • Recursos: 19 e 20 de janeiro.
  • Resultado final e convocação: 28 de janeiro.

Competições

A lista completa de competições válidas está disponível no edital, mas engloba 66 opções, incluindo 32 olimpíadas nacionais, 18 internacionais, 9 ibero-americanas e 7 regionais.

Para mais informações e inscrições, acesse: www.vunesp.com.br.

