Estudantes de Franca que se destacaram em competições de conhecimento têm uma chance extra de ingressar no ensino superior público sem precisar da nota do vestibular. O processo seletivo “Olimpíadas Científicas Unesp 2026” entrou na reta final de inscrições e oferece 14 vagas adicionais para o campus da cidade.
A oportunidade é voltada para participantes e medalhistas de 66 tipos de olimpíadas (regionais, nacionais e internacionais). O cadastro é gratuito e deve ser feito pelo site da Fundação Vunesp até o dia 4 de janeiro de 2026 (domingo).
Como funciona?
O grande diferencial deste processo é que o candidato não precisa estar inscrito no vestibular tradicional da Unesp. A seleção é feita exclusivamente com base na documentação comprobatória da premiação ou participação nas competições aceitas.
Para Franca, as 14 vagas integram a área de Humanas. No total estadual, a Unesp disponibilizou 451 cadeiras, distribuídas em 23 cidades.
Datas
Quem se inscrever deve fazer o upload dos documentos até o dia 4 de janeiro. O calendário segue os seguintes prazos:
- Resultado preliminar: 19 de janeiro de 2026.
- Recursos: 19 e 20 de janeiro.
- Resultado final e convocação: 28 de janeiro.
Competições
A lista completa de competições válidas está disponível no edital, mas engloba 66 opções, incluindo 32 olimpíadas nacionais, 18 internacionais, 9 ibero-americanas e 7 regionais.
Para mais informações e inscrições, acesse: www.vunesp.com.br.
