23 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta terça-feira em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Memorial Jardim das Oliveiras
Cemitério Jardim das Oliveiras em Franca
Cemitério Jardim das Oliveiras em Franca

Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:

Nome: Benedito Candido Alves
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h

Nome: Eulina Elias da Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15:30h

Nome: Marlene Candido Sigismundo
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h

Nome: Marcos Eurípedes Cervi
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente 
Funerária: Não informado
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h

