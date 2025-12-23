Veja o obituário desta terça-feira, 23, em Franca:
Nome: Benedito Candido Alves
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 4
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Santo Agostinho
Horário previsto do sepultamento: 13h
Nome: Eulina Elias da Silva
Idade: Não informado
Local do velório: Memorial Nova Franca, sala 2
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15:30h
Nome: Marlene Candido Sigismundo
Idade: 78 anos
Local do velório: São Vicente - sala 10
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Jardim das Oliveiras
Horário previsto do sepultamento: 15h
Nome: Marcos Eurípedes Cervi
Idade: 86 anos
Local do velório: São Vicente
Funerária: Não informado
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 13h
