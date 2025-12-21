Uma onça-parda acompanhada de um filhote foi flagrada por câmeras de monitoramento em uma propriedade rural próxima ao Matadouro Municipal de Pedregulho, na região de Franca. As imagens foram registradas na madrugada desse sábado, 20.

Segundo o proprietário do local, os animais apareceram no quintal da chácara e atacaram galinhas que estavam no galinheiro, que acabaram servindo de alimento para a onça. O vídeo mostra a fêmea caminhando pelo terreno enquanto o filhote a acompanha.

Moradores da região relataram que a onça tem sido vista com frequência na mata do Bosque dos Ramos, área de vegetação próxima às propriedades rurais. O aparecimento do animal silvestre chama a atenção para a proximidade entre áreas habitadas e o habitat natural da espécie.