Imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustível revelaram novos detalhes do acidente registrado na madrugada desta segunda-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. O vídeo mostra o momento exato em que um Honda Fit prata bate violentamente contra um poste de iluminação pública.

Nas imagens, é possível ver que o veículo seguia no sentido bairro–Centro e aparentava estar em alta velocidade. Em determinado ponto da via, o motorista passou reto pela rotatória e atingiu o poste em cheio. Com a força do impacto, a estrutura de concreto quebrou imediatamente, enquanto o carro ficou completamente destruído.

O acidente aconteceu na altura do número 3.663, no Prolongamento do Jardim Paulista, próximo a um posto de combustíveis. Após a batida, o poste ficou parcialmente pendurado e caiu sobre a rotatória, causando risco para quem trafegava pelo local.