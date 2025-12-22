22 de dezembro de 2025
ASSISTA

Câmera filma batida de carro em poste na Alonso y Alonso

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução/Câmera de segurança
Momento antes da colisão de carro contra poste em rotatória da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca
Momento antes da colisão de carro contra poste em rotatória da avenida Ismael Alonso y Alonso, em Franca

Imagens de uma câmera de segurança de um posto de combustível revelaram novos detalhes do acidente registrado na madrugada desta segunda-feira, 22, na avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso, em Franca. O vídeo mostra o momento exato em que um Honda Fit prata bate violentamente contra um poste de iluminação pública.

Nas imagens, é possível ver que o veículo seguia no sentido bairro–Centro e aparentava estar em alta velocidade. Em determinado ponto da via, o motorista passou reto pela rotatória e atingiu o poste em cheio. Com a força do impacto, a estrutura de concreto quebrou imediatamente, enquanto o carro ficou completamente destruído.

O acidente aconteceu na altura do número 3.663, no Prolongamento do Jardim Paulista, próximo a um posto de combustíveis. Após a batida, o poste ficou parcialmente pendurado e caiu sobre a rotatória, causando risco para quem trafegava pelo local.

Segundo a Polícia Civil, quatro pessoas estavam no veículo no momento da colisão. Apesar da violência do impacto e dos danos ao carro, todos os ocupantes sofreram apenas ferimentos leves.

As imagens devem auxiliar na investigação das causas do acidente, que segue sob apuração. O veículo permaneceu sobre a rotatória por algumas horas, aguardando remoção.

