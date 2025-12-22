22 de dezembro de 2025
ARTISTAS LOCAIS

Percussionista de Hugo & Guilherme reúne músicos em Franca

Por Hevertom Talles | da Redação
Sampi/Franca
Divulgação
Percussionista francano Dieferson Nascimento
Percussionista francano Dieferson Nascimento

O percussionista francano Dieferson Nascimento, carinhosamente conhecido como Dié Dié, realizará nesta terça-feira, 23, um encontro musical em Franca para celebrar um ano de shows, gravações e grandes conquistas na música sertaneja.

Atualmente integrante da banda da dupla Hugo & Guilherme, Dié Dié acumula passagens por diversos projetos musicais. Ele também trabalhou por cerca de dez anos ao lado de Zé Neto & Cristiano, período em que participou de uma fase marcante da carreira da dupla.

O encontro em Franca será uma celebração da trajetória profissional do percussionista, reunindo músicos e artistas para interpretar canções das quais ele participou ao longo da carreira, marcada por colaborações com grandes nomes da música brasileira, como Ana Castela, Mari Fernandez, Zé Felipe, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto, Diego & Victor Hugo, Jorge & Mateus e Matheus Fernandes, além de artistas da região.

O amor pela cidade natal foi determinante para a escolha do local. Mesmo com agenda disputada nos grandes eventos, Dié Dié fez questão de encerrar o ano ao lado de amigos, músicos e do público francano, em um momento de confraternização e música.

Entre os músicos convidados estão:

  • Batuke Samba Soul
  • Léo e Vinícius
  • Caio Caliel
  • JoãOzeira
  • Os Marotos
  • Gui Andrade
  • Matheus Nerone
  • Priscila e Patrícia

O encontro musical do Dié Dié acontece na Varanda Leblon, a partir das 21h.

