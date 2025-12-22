O percussionista francano Dieferson Nascimento, carinhosamente conhecido como Dié Dié, realizará nesta terça-feira, 23, um encontro musical em Franca para celebrar um ano de shows, gravações e grandes conquistas na música sertaneja.
Atualmente integrante da banda da dupla Hugo & Guilherme, Dié Dié acumula passagens por diversos projetos musicais. Ele também trabalhou por cerca de dez anos ao lado de Zé Neto & Cristiano, período em que participou de uma fase marcante da carreira da dupla.
O encontro em Franca será uma celebração da trajetória profissional do percussionista, reunindo músicos e artistas para interpretar canções das quais ele participou ao longo da carreira, marcada por colaborações com grandes nomes da música brasileira, como Ana Castela, Mari Fernandez, Zé Felipe, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto, Diego & Victor Hugo, Jorge & Mateus e Matheus Fernandes, além de artistas da região.
O amor pela cidade natal foi determinante para a escolha do local. Mesmo com agenda disputada nos grandes eventos, Dié Dié fez questão de encerrar o ano ao lado de amigos, músicos e do público francano, em um momento de confraternização e música.
Entre os músicos convidados estão:
- Batuke Samba Soul
- Léo e Vinícius
- Caio Caliel
- JoãOzeira
- Os Marotos
- Gui Andrade
- Matheus Nerone
- Priscila e Patrícia
O encontro musical do Dié Dié acontece na Varanda Leblon, a partir das 21h.
