O percussionista francano Dieferson Nascimento, carinhosamente conhecido como Dié Dié, realizará nesta terça-feira, 23, um encontro musical em Franca para celebrar um ano de shows, gravações e grandes conquistas na música sertaneja.

Atualmente integrante da banda da dupla Hugo & Guilherme, Dié Dié acumula passagens por diversos projetos musicais. Ele também trabalhou por cerca de dez anos ao lado de Zé Neto & Cristiano, período em que participou de uma fase marcante da carreira da dupla.

O encontro em Franca será uma celebração da trajetória profissional do percussionista, reunindo músicos e artistas para interpretar canções das quais ele participou ao longo da carreira, marcada por colaborações com grandes nomes da música brasileira, como Ana Castela, Mari Fernandez, Zé Felipe, Israel & Rodolffo, Guilherme & Benuto, Diego & Victor Hugo, Jorge & Mateus e Matheus Fernandes, além de artistas da região.