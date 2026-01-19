A Zona Sul de Franca terá uma transformação no mapa da cidade. Ao lado do Morada do Verde, o Morada da Mata surge como um bairro planejado de alto padrão para quem busca morar com mais tranquilidade, segurança e praticidade no dia a dia, sem renunciar ao contato com a natureza.

Bairro planejado com quatro residenciais fechados

O Morada da Mata é um loteamento de alto padrão desenvolvido pela Habiarte Urbanismo e que contempla quatro residenciais fechados: Morada Norte, Morada Sul, Morada Leste e Morada Oeste. Ao todo, são 610 lotes divididos entre os residenciais, com metragens de 300 m² a 660 m², em uma área de mais de 600 mil m² e envolvida por cerca de 200 mil m² de áreas verdes preservadas.

Lotes de 300 m² a 660 m² em região nobre de Franca, ao lado do Morada do Verde

Lotes amplos que possibilitam projetos de casas térreas ou assobradadas

Ruas planejadas e infraestrutura urbana completa

Bairro gerido e monitorado pela Associação de Moradores

Lazer, segurança e conforto perto de casa

O projeto de cada um dos residenciais conta com clube de lazer exclusivo, o que permite concentrar boa parte da vida social e das atividades de descanso dentro do próprio residencial. Além disso, as portarias com acesso controlado e monitoramento ajudam a organizar a entrada e saída de moradores, visitantes e serviços, trazendo mais previsibilidade ao fluxo diário. Essa combinação de lazer próximo de casa e controle de acesso reforça a sensação de segurança e tranquilidade para as famílias que escolherem viver no Morada da Mata.

Cada residencial fechado do Morada da Mata oferecerá:

Portaria com acesso controlado

Monitoramento por câmeras na área externa

Clube de lazer exclusivo com salão de festas, academia, área gourmet, quadras poliesportiva e de Beach Tennis

Natureza em todos os cantos

Segurança para toda a família

Parque Morada da Mata e o contato com a natureza

No coração do bairro, o Parque Morada da Mata reúne mais de 40 mil m² de áreas verdes, criado para incentivar momentos ao ar livre em família. O espaço oferecerá pista de caminhada, playground, pet place, academia ao ar livre e paisagismo preservado, aproximando os moradores da natureza, em um ambiente organizado e integrado ao projeto urbano. O Parque Morada da Mata será administrado pela Associação de Moradores, com monitoramento por câmeras nas áreas internas, agregando segurança aos momentos de lazer.

Um lançamento assinado pela Habiarte Urbanismo

Com 40 anos de atuação, a Habiarte Urbanismo é reconhecida por empreendimentos de alto padrão e projetos urbanísticos em Ribeirão Preto e região. O Morada da Mata traz essa experiência para a Zona Sul de Franca, unindo planejamento cuidadoso, infraestrutura completa e atenção aos detalhes que fazem diferença na rotina das famílias.

Quem quiser conhecer melhor o Morada da Mata pode acessar o site www.moradadamatafranca.com.br ou visitar o stand de vendas no local, na Av. Aparecida Maia de Pádua, 4144 – ao lado do Morada do Verde. No atendimento, é possível conhecer as opções de lotes disponíveis e todos os detalhes desse novo bairro planejado.