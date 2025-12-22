A Associação Atlética Francana divulgou, nesta segunda-feira, 22, os nomes que irão compor a comissão técnica para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. A definição acontece em meio às indefinições sobre o elenco e à pressão nos bastidores do clube.
O escolhido para comandar a Veterana é o técnico Luís Gustavo, o “Viola”, que já vinha sendo cotado para a função e acompanhava os trabalhos com atletas que treinam na cidade.
Viola trabalhou como auxiliar de Wantuil Rodrigues, técnico da Francana entre 2023 e 2025. Em sua quarta passagem pelo clube, Wantuil conduziu a Veterana da Série B (quinta divisão) até a Série A4 e, na sequência, à Série A3, divisão em que a equipe disputa atualmente.
Luís Gustavo já comandou a equipe principal no primeiro jogo-treino visando à preparação para o Estadual. No sábado, 20, a Veterana venceu o Uberlândia (MG) por 1 a 0, em Restinga.
Com Viola assumindo o comando técnico, Lucas Bahia passa a atuar como auxiliar da equipe. Antes do início da Série A3 do Paulista, ele será o treinador da Esmeraldina na Copa São Paulo de Futebol Júnior, que começa em 2 de janeiro.
A preparação física ficará sob a responsabilidade de Thiago Mazzucatto, enquanto o trabalho com os goleiros será comandado por Cairo Marangoni.
Clima tenso
A estreia da Francana na Série A3 está marcada para o dia 25 de janeiro, contra o Catanduva, no Estádio Municipal "José Lancha Filho", o "Lanchão", em Franca.
Mesmo com a divulgação da comissão, o clube ainda enfrenta indefinições na montagem do elenco. Parte dos jogadores segue treinando em academia na cidade, enquanto a diretoria trabalha para fechar o grupo que disputará a principal competição do calendário esmeraldino, que envolve acesso e rebaixamento.
A situação ocorre em um momento de instabilidade nos bastidores, com cobranças do Conselho Deliberativo e discussões sobre a gestão do clube. Ainda assim, a diretoria afirma que segue trabalhando para estruturar a equipe e garantir a participação competitiva da Francana na Série A3.
