A Associação Atlética Francana divulgou, nesta segunda-feira, 22, os nomes que irão compor a comissão técnica para a disputa da Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. A definição acontece em meio às indefinições sobre o elenco e à pressão nos bastidores do clube.

O escolhido para comandar a Veterana é o técnico Luís Gustavo, o “Viola”, que já vinha sendo cotado para a função e acompanhava os trabalhos com atletas que treinam na cidade.

Viola trabalhou como auxiliar de Wantuil Rodrigues, técnico da Francana entre 2023 e 2025. Em sua quarta passagem pelo clube, Wantuil conduziu a Veterana da Série B (quinta divisão) até a Série A4 e, na sequência, à Série A3, divisão em que a equipe disputa atualmente.