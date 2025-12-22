22 de dezembro de 2025
Tamanduá-bandeira é flagrado correndo na avenida Rio Negro

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Whastapp GCN
Tamanduá-bandeira correndo pela avenida na zona Oeste
Uma visita inusitada chamou a atenção na região do Franca Shopping na madrugada deste domingo, 21. Um tamanduá-bandeira foi flagrado correndo pela avenida que margeia o centro de compras, por volta da 1h40.

Segundo relatos encaminhados à reportagem, o animal seguia pela lateral do alambrado, no sentido da rodovia. Após percorrer um trecho da via urbana, ele entrou em uma área de mata e não foi mais visto. Apesar do susto e do risco de atropelamento, o animal parecia estar bem e conseguiu retornar ao seu habitat.

Em agosto deste ano, um Tamanduá-bandeira juntamente com seu filhote também foram vistos andando pela região.

"Mãe tamanduá e seu filhote são vistos em mata de Franca"

O que fazer ao avistar animais silvestres?

O aparecimento de animais silvestres em áreas urbanas de Franca tem se tornado comum devido à proximidade com áreas de preservação e fragmentos de mata.

Autoridades ambientais, como a Polícia Ambiental e o Corpo de Bombeiros, reforçam a orientação de segurança para esses casos:

  • Não se aproxime: Jamais tente tocar, alimentar ou capturar o animal.
  • Evite barulhos: O estresse pode fazer com que o animal se sinta acuado e reaja de forma agressiva para se defender.
  • Apenas observe: Se o animal não estiver ferido e estiver se deslocando para uma área de mata (como foi o caso), apenas aprecie à distância e deixe-o seguir seu curso.

Quando chamar ajuda?

Os órgãos competentes devem ser acionados apenas se o animal estiver ferido, acuado (sem rota de fuga), invadindo residências ou oferecendo risco iminente ao trânsito e às pessoas.

  • Corpo de Bombeiros: 193
  • Polícia Militar: 190

