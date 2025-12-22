Uma visita inusitada chamou a atenção na região do Franca Shopping na madrugada deste domingo, 21. Um tamanduá-bandeira foi flagrado correndo pela avenida que margeia o centro de compras, por volta da 1h40.

Segundo relatos encaminhados à reportagem, o animal seguia pela lateral do alambrado, no sentido da rodovia. Após percorrer um trecho da via urbana, ele entrou em uma área de mata e não foi mais visto. Apesar do susto e do risco de atropelamento, o animal parecia estar bem e conseguiu retornar ao seu habitat.

Em agosto deste ano, um Tamanduá-bandeira juntamente com seu filhote também foram vistos andando pela região.