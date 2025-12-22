A Catedral Nossa Senhora da Conceição, Igreja Matriz de Franca, ficou lotada e foi palco de uma noite marcada por emoção, fé e música neste domingo, 21. A Orquestra Sinfônica de Franca apresentou um concerto especial de Natal que encantou o público com um repertório de músicas natalinas.

Sob a regência do maestro Nazir Bittar, a orquestra executou canções que emocionaram fiéis de todas as idades. Do primeiro ao último acorde, crianças, jovens, adultos e idosos acompanharam a apresentação, unindo música e espiritualidade em clima de celebração do Natal.

O concerto contou com a presença do bispo da Diocese de Franca, Dom Paulo Roberto Beloto. Esta foi a primeira apresentação da Orquestra Sinfônica de Franca na Igreja Matriz após um intervalo de três anos.