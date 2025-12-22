A Polícia Civil de Franca, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), prendeu na manhã desta segunda-feira, 22, três homens suspeitos de praticarem roubos a fazendas na região de Pedregulho. As prisões aconteceram em Uberaba, MG.

As prisões foram coordenadas pelo delegado Gabriel Fernando, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. Os bandidos são suspeitos de participarem de um roubo em uma fazenda em agosto deste ano.

O crime aconteceu durante a madrugada. Todos os bandidos estavam encapuzados e usavam luvas. Eles levaram 120 sacas de café, televisão e três carros.