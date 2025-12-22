22 de dezembro de 2025
NA CADEIA

Polícia prende em Minas ladrões que roubaram café em Pedregulho

Por da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil
Momento que policiais prenderam dupla de assaltantes em Uberaba, MG.
Momento que policiais prenderam dupla de assaltantes em Uberaba, MG.

A Polícia Civil de Franca, com apoio do GOE (Grupo de Operações Especiais), prendeu na manhã desta segunda-feira, 22, três homens suspeitos de praticarem roubos a fazendas na região de Pedregulho. As prisões aconteceram em Uberaba, MG.

As prisões foram coordenadas pelo delegado Gabriel Fernando, da DIG (Delegacia de Investigações Gerais) de Franca. Os bandidos são suspeitos de participarem de um roubo em uma fazenda em agosto deste ano.

O crime aconteceu durante a madrugada. Todos os bandidos estavam encapuzados e usavam luvas. Eles levaram 120 sacas de café, televisão e três carros.

Após as investigações, a Polícia Civil descobriu que os criminosos saíram de Uberaba para praticar crimes na região da Alta Mogiana. O foco era os cafés.

Os bandidos foram presos após o cumprimento de mandado e foram levados para a Cadeia de Uberaba, MG.

