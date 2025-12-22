22 de dezembro de 2025
Polícia encontra arma de fogo em casa onde mulher era espancada

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Reprodução
Arma encontrada em casa onde mulher era espancada em Miguelópolis
Arma encontrada em casa onde mulher era espancada em Miguelópolis

Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar, na tarde desse domingo, 21, após a equipe atender a uma ocorrência de violência doméstica em Miguelópolis, na região de Franca. O caso foi registrado por volta das 13h, na avenida Francisco Antônio de Freitas, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada após denúncia de agressão. Na casa, a vítima disse que foi atacada pelo marido com socos, chutes e mordidas, além de ter recebido ameaças de morte.

Com a autorização da mulher, os policiais entraram no imóvel e encontraram, sobre o sofá da sala, uma pistola calibre .380, da marca Taurus, carregada e municiada. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a arma não possuía registro e foi apreendida.

A Polícia Militar realizou buscas nas imediações para localizar o suspeito, que não foi encontrado. A vítima foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento médico.

De acordo com a equipe médica, foram constatados hematomas pelo corpo, compatíveis com agressões.

A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Ituverava, juntamente com a arma apreendida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica devem ser denunciados pelo telefone 190 ou pelo Disque 180.

