Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar, na tarde desse domingo, 21, após a equipe atender a uma ocorrência de violência doméstica em Miguelópolis, na região de Franca. O caso foi registrado por volta das 13h, na avenida Francisco Antônio de Freitas, na região central da cidade.
Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada após denúncia de agressão. Na casa, a vítima disse que foi atacada pelo marido com socos, chutes e mordidas, além de ter recebido ameaças de morte.
Com a autorização da mulher, os policiais entraram no imóvel e encontraram, sobre o sofá da sala, uma pistola calibre .380, da marca Taurus, carregada e municiada. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a arma não possuía registro e foi apreendida.
A Polícia Militar realizou buscas nas imediações para localizar o suspeito, que não foi encontrado. A vítima foi levada ao pronto-socorro da Santa Casa de Ituverava, onde recebeu atendimento médico.
De acordo com a equipe médica, foram constatados hematomas pelo corpo, compatíveis com agressões.
A ocorrência foi apresentada no Distrito Policial de Ituverava, juntamente com a arma apreendida. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.
A Polícia Militar reforça que casos de violência doméstica devem ser denunciados pelo telefone 190 ou pelo Disque 180.
