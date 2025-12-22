Uma arma de fogo foi apreendida pela Polícia Militar, na tarde desse domingo, 21, após a equipe atender a uma ocorrência de violência doméstica em Miguelópolis, na região de Franca. O caso foi registrado por volta das 13h, na avenida Francisco Antônio de Freitas, na região central da cidade.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi chamada após denúncia de agressão. Na casa, a vítima disse que foi atacada pelo marido com socos, chutes e mordidas, além de ter recebido ameaças de morte.

Com a autorização da mulher, os policiais entraram no imóvel e encontraram, sobre o sofá da sala, uma pistola calibre .380, da marca Taurus, carregada e municiada. Após consulta aos sistemas policiais, foi constatado que a arma não possuía registro e foi apreendida.