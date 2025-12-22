Em 2025, Franca viveu acontecimentos marcantes que repercutiram na mídia e transformaram o cotidiano da cidade. Ao longo do ano, o portal GCN/Sampi esteve na linha de frente, retratando desde o luto coletivo provocado por acidentes graves até histórias de superação e investigações que desarticularam esquemas criminosos.
Para relembrar esses fatos, hoje inicia-se uma série especial que revisitará as 100 matérias mais lidas do ano. A proposta é apresentar, de forma progressiva, os episódios que mais impactaram a cidade e ficaram na memória dos nossos leitores.
Nesta primeira parte, relembramos as notícias que ocuparam da 100ª à 91ª posição no ranking de audiência. Confira:
100. Tragédia no Córrego Cubatão
A morte de Euripedes Feliciano, de 79 anos
Abrindo o ranking, na 100ª posição, está o triste acidente que vitimou o idoso Euripedes Feliciano no dia 2 de outubro. Ele perdeu a vida após cair de bicicleta no Córrego Cubatão, no cruzamento da rua Rio Grande do Sul com a avenida Alonso y Alonso.
Testemunhas relataram que o idoso perdeu o controle da bicicleta em uma descida, colidindo contra o guard rail e caindo no canal. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) constatou o óbito no local devido a múltiplas fraturas e traumatismo craniano severo. O caso levantou debates sobre a segurança no trânsito para ciclistas idosos na região central.
99. A angústia por uma UTI
Acidente grave deixa mãe e filha feridas no Jardim Cambuí
A falta de leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) e a violência no trânsito marcaram o caso da empresária Pâmela Mendes, de 33 anos. Em 10 de junho, ela e sua filha de 11 anos foram atingidas por um carro na avenida Ricarte Soares Silva. O motorista cortou a frente da motocicleta ao entrar em um terreno, arremessando ambas na calçada.
Enquanto a filha se recuperava, Pâmela enfrentou uma batalha pela vida na Santa Casa de Franca, sofrendo embolia pulmonar após cirurgias ortopédicas. A matéria, que mobilizou correntes de oração e cobranças por vaga na UTI, foi a 99ª mais lida do ano.
98. Execução no Jardim Ângela Rosa
A segurança pública volta à pauta na 98ª posição. A execução de Max Justiniano de Souza, conhecido como "Tuquinha", expôs a guerra do tráfico na Zona Sul. Ele foi morto a tiros dentro de um mercado na rua Ângela Rosa Scarabucci no dia 26 de setembro. Dois homens em uma moto efetuaram os disparos, sendo dois deles no rosto da vítima, em um crime com características claras de acerto de contas.
97. Identificado: A história de Daniel de Oliveira
A comoção tomou conta das redes sociais com a identificação da vítima fatal de um acidente na Alonso y Alonso (leia mais no item 94). Daniel de Oliveira Santos, de 26 anos, era natural do Rio de Janeiro e morava nos "predinhos" do Recreio Campo Belo.
Daniel era descrito como um jovem batalhador que assumiu a responsabilidade de cuidar dos três irmãos mais novos. Sua história de vida, marcada pela tentativa de ressocialização e trabalho como entregador, gerou forte empatia entre os leitores.
96. Luto duplo: A partida de Guilherme Rocha
Jovem morre de tumor cerebral um mês após a mãe
Uma das histórias mais tristes do ano ocupa o 96º lugar. Guilherme Otávio Barbosa de Oliveira Rocha, de 25 anos, morreu em 6 de maio, vítima de um tumor cerebral. A tragédia familiar foi amplificada pelo fato de Guilherme ter perdido sua mãe, Isabel Cristina, para a mesma doença apenas 32 dias antes. Formado em Direito pela FDF (Faculdade de Direito de Franca), o jovem foi lembrado pelo pai e amigos como um exemplo de inteligência, fé e resiliência.
95. Perigo nas águas: Cabeça d'água na Cachoeira Canoas
Fenômeno natural assusta moradores
Imagens impressionantes registradas por um sitiante na Cachoeira Canoas, na divisa com Ibiraci (MG), viralizaram e colocaram esta matéria na 95ª posição.
O vídeo mostrou o fenômeno da "cabeça-d'água", quando o volume do rio sobe repentinamente devido a chuvas na cabeceira. O alerta serviu para conscientizar a população sobre os riscos de frequentar cachoeiras durante o verão, mesmo quando o céu está limpo no local do banho.
94. Mistério na Alonso y Alonso
O acidente fatal que vitimou motociclista não identificado
Antes da identificação de Daniel (item 97), a notícia do acidente em si gerou enorme repercussão, ocupando a 94ª posição. Ocorrida na madrugada de 11 de agosto, a colisão violenta contra um poste na rotatória da avenida Alonso y Alonso deixou a vítima irreconhecível e sem documentos. A busca por informações sobre quem era o jovem com tatuagens nas mãos e capacete "coquinho" mobilizou a cidade durante mais de 12 horas de angústia.
93. Polêmica Animal no Cidade Nova
Gatos doentes e preocupação sanitária na Fundação Allan Kardec
A saúde pública e o bem-estar animal foram temas da 93ª matéria mais lida. Moradores do entorno da Fundação Allan Kardec relataram a presença de gatos com sinais de doenças graves e sem castração. A instituição se posicionou, afirmando que realiza o manejo ético, mas destacou a dificuldade causada pela alimentação externa fornecida por vizinhos, o que atrai mais animais para o local.
92. O retorno do professor Sebastião
Final feliz após 23 dias de desaparecimento
O alívio marcou o desfecho do desaparecimento do professor Sebastião de Souza Filho, de 39 anos. Após quase um mês sem notícias, ele foi localizado em Franca no dia 4 de outubro, apresentando sinais de desnutrição e abalo emocional. A mobilização da família e a solidariedade dos leitores do GCN foram fundamentais para o reencontro e o encaminhamento do professor para tratamento médico.
91. Perseguição de cinema
Toro roubada, helicóptero Águia e cerco na Zona Sul
Fechando este primeiro bloco da retrospectiva, na 91ª posição, uma ação policial digna de filme.
Em 11 de fevereiro, bandidos roubaram uma caminhonete Fiat Toro e protagonizaram uma fuga em alta velocidade por diversas rodovias da região, passando por Brodowski e Batatais até chegarem a Franca. A perseguição contou com o apoio do helicóptero Águia e terminou no Jardim Aeroporto II, onde a Polícia Militar recuperou o veículo e deteve os suspeitos.
