Em 2025, Franca viveu acontecimentos marcantes que repercutiram na mídia e transformaram o cotidiano da cidade. Ao longo do ano, o portal GCN/Sampi esteve na linha de frente, retratando desde o luto coletivo provocado por acidentes graves até histórias de superação e investigações que desarticularam esquemas criminosos.

Para relembrar esses fatos, hoje inicia-se uma série especial que revisitará as 100 matérias mais lidas do ano. A proposta é apresentar, de forma progressiva, os episódios que mais impactaram a cidade e ficaram na memória dos nossos leitores.

Nesta primeira parte, relembramos as notícias que ocuparam da 100ª à 91ª posição no ranking de audiência. Confira:

100. Tragédia no Córrego Cubatão