A ACIF (Associação do Comércio e Indústria de Franca) está com inscrições abertas para o programa “Seja um Parceiro ACIF 2026”, iniciativa voltada à seleção de palestrantes, facilitadores, professores e especialistas que desejam contribuir com a formação empresarial no próximo ano sendo parceiros da instituição. A ação visa fortalecer o portfólio de treinamentos, cursos, workshops e experiências oferecidas aos associados da entidade, em uma agenda que prioriza inovação, impacto real, aplicabilidade e repertório profissional.

A proposta é identificar profissionais com perfil dinâmico, capacidade de comunicação e domínio das necessidades corporativas contemporâneas. Serão valorizadas ideias inéditas, projetos com metodologias diferenciadas e conteúdos que superem abordagens tradicionais.

As propostas devem ser enviadas pelo link https://acifranca.com.br/parceiros/, onde os interessados encontram todas as orientações sobre o envio. Os projetos devem conter:

Apresentação profissional: currículo resumido, formações, experiências relevantes, cursos ministrados e instituições atendidas;

currículo resumido, formações, experiências relevantes, cursos ministrados e instituições atendidas; Descrição do projeto: título, duração, público-alvo e objetivo central, especialmente qual transformação será entregue aos participantes;

título, duração, público-alvo e objetivo central, especialmente qual transformação será entregue aos participantes; Estrutura do conteúdo: tópicos principais, ferramentas utilizadas, metodologias aplicadas e experiências práticas;

tópicos principais, ferramentas utilizadas, metodologias aplicadas e experiências práticas; Diferenciais da proposta: elementos que tornam o projeto único e relevante.

A ACIF destaca que propostas com ferramentas dinâmicas, jogos corporativos, metodologias ativas, estudos de caso e abordagens inovadoras terão destaque no processo de avaliação.

Avaliação e seleção

Os projetos serão analisados por uma comissão técnica da entidade, considerando critérios como inovação e relevância do tema, clareza e impacto da proposta, capacidade de transformação de pessoas e negócios, originalidade da condução e vínculo com a ACIF.

Os projetos que mais se destacarem serão convidados para entrevistas presenciais. A entidade destaca que a participação na chamada não garante contratação imediata, uma vez que datas, valores, formatos e agendas serão definidos posteriormente.

As propostas poderão ser enviadas até o dia 30 de janeiro de 2026.

Compromisso com o desenvolvimento empresarial

Segundo Danila Sartório, coordenadora de Desenvolvimento Empresarial da ACIF, a iniciativa ampliará o acesso a novos formatos de aprendizagem.

"Estamos em busca de profissionais que realmente consigam transformar perspectivas, agregar repertórios e promover mudanças comportamentais e práticas dentro das empresas. Nosso objetivo é renovar e diversificar a grade de desenvolvimento oferecida e, com isso, fortalecer ainda mais o empreendedorismo local ao longo de 2026”, afirma.

Com a iniciativa, a ACIF reforça sua atuação estratégica para impulsionar o desenvolvimento empresarial da região e abrir espaço para profissionais que desejam impactar negócios e carreiras de forma qualificada.