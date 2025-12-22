O concurso 2.954 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 20, terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, todas as atenções se voltam para a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão para o sorteio do dia 31 de dezembro.
Confira as dezenas sorteadas ontem que ninguém acertou: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.
Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 38 apostas bateram na trave (quina) e levaram R$ 69.615,66 cada. Outras 4.069 acertaram a quadra, recebendo R$ 1.071,64.
O que fazer com R$ 1 Bilhão?
A cifra de R$ 1.000.000.000,00 é tão alta que desafia a imaginação. Para ajudar a dimensionar esse montante, fizemos simulações do que seria possível adquirir com essa fortuna, considerando o cenário nacional e também a realidade de Franca:
- Renda Mensal Surreal: Se o ganhador decidisse apenas aplicar o dinheiro na Poupança (o investimento mais conservador e com menor rendimento), o prêmio renderia cerca de R$ 5,7 milhões por mês logo no primeiro mês. Isso equivale a ganhar R$ 190 mil por dia, sem fazer nada.
- Um Bairro Inteiro: Considerando o valor médio de uma casa padrão em bairros bons de Franca (aprox. R$ 500 mil), o ganhador poderia comprar 2.000 imóveis. Seria possível comprar todas as casas de um bairro inteiro da cidade.
- Frota de Luxo: Se o sonho for ter carros populares, com o valor de um HB20 ou Onix (aprox. R$ 90 mil), daria para montar uma frota de 11.100 veículos. Se preferir luxo, daria para comprar 200 Ferraris do modelo mais caro, avaliado em R$ 5 milhões cada.
- Patrocinador Eterno: O valor seria suficiente para custear a folha salarial e as despesas do Sesi Franca Basquete por décadas, garantindo a hegemonia do time sem preocupações financeiras.
- Viagens Espaciais: Para os mais excêntricos, seria possível comprar passagens para o turismo espacial (viagens de empresas como a Virgin Galactic ou Blue Origin) para você e mais 400 amigos.
O sorteio mais aguardado do ano acontece no dia 31 de dezembro, a partir das 20h. Vale lembrar uma regra importante: o prêmio da Mega da Virada não acumula. Se ninguém acertar as 6 dezenas, o bilhão será dividido entre os acertadores de 5 números (quina), e assim por diante. As apostas podem ser feitas até as 17h do dia do sorteio nas lotéricas ou pela internet.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.