O concurso 2.954 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado, 20, terminou sem ganhadores na faixa principal. Com isso, todas as atenções se voltam para a Mega da Virada, que tem prêmio estimado em R$ 1 bilhão para o sorteio do dia 31 de dezembro.

Confira as dezenas sorteadas ontem que ninguém acertou: 01 – 09 – 37 – 39 – 42 – 44.

Embora ninguém tenha levado o prêmio máximo, 38 apostas bateram na trave (quina) e levaram R$ 69.615,66 cada. Outras 4.069 acertaram a quadra, recebendo R$ 1.071,64.

O que fazer com R$ 1 Bilhão?