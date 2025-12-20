O corpo do mecânico Elder Aparecido Gotardo, de 37 anos, que morreu após um grave acidente de trânsito na tarde de sexta-feira, 19, em Franca, será velado neste sábado, 20, a partir das 17h, no Memorial Nova Franca, sala 1.

O sepultamento está marcado para as 10h30 deste domingo, 21, no Cemitério de Itirapuã, município a 27 km de Franca.

O acidente

Elder morreu na Santa Casa de Franca, momentos depois de dar entrada no hospital, após ficar gravemente ferido em uma colisão frontal entre um carro e um caminhão, na avenida Sidney Romeu de Andrade, no bairro City Petrópolis, na região Norte da cidade.