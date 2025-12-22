A política habitacional na Região Administrativa de Franca encerrou o ciclo de 2025 com a entrega de 907 moradias entre janeiro de 2023 e dezembro deste ano. Os dados constam em balanço divulgado pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) e da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU). Segundo o levantamento, o investimento no período foi de R$ 104,3 milhões.

Além das unidades já concluídas, outras 1,1 mil moradias seguem em construção na região de Franca. O volume faz parte do planejamento estadual que prevê a produção de até 200 mil unidades habitacionais ao longo de quatro anos.

Para parte dos beneficiários, os subsídios do programa Casa Paulista tiveram papel decisivo no acesso ao imóvel próprio. Foi o caso de Denis Ferreira de Souza, 32 anos, proprietário de um pet shop, e de sua esposa, a veterinária Heloísa Policarpo Rodrigues, de 28. Em outubro de 2025, o casal deixou a casa dos pais para se mudar para o primeiro apartamento próprio.