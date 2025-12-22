Para quem deseja aproveitar o período de férias para turbinar o currículo, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) oferece uma excelente oportunidade. A instituição disponibilizou 17 cursos online e totalmente gratuitos, todos com direito a certificado de conclusão.
As qualificações são voltadas para profissionais que buscam especialização ou estudantes que querem adquirir novos conhecimentos. O processo é simples: basta acessar o site, (clicando aqui), inscrever-se e começar a estudar imediatamente.
Os cursos estão divididos em três grandes áreas de conhecimento: Educação, Finanças e Gestão de Negócios.
Área de educação
Voltada para professores, gestores e produtores de conteúdo, esta trilha foca em novas metodologias e no ensino a distância.
- Blended: Possibilidades para inovar o processo de ensino-aprendizagem (8h);
- Dicas para produção de videoaulas (2h);
- Formação de tutores para o EAD no Ensino Superior (40h);
- Introdução ao ensino por competências e objetivos de aprendizagem (2h);
- Videoconferência: Incentivo e boas práticas do uso das câmeras (8h).
Área de finanças
Ideal para quem quer entender o mercado financeiro, investimentos ou gestão empresarial.
- Demonstração do Fluxo de Caixa (4h);
- Finanças Sustentáveis (4h);
- Introdução ao Mercado de Ações (8h);
- Simples Nacional (4h);
- Títulos Públicos (Tesouro Direto) (4h).
Área de gestão e negócios
Focada em soft skills, liderança e setores estratégicos da economia.
- A Inteligência Emocional na formação dos líderes (4h);
- Autogestão de Carreira (6h);
- Básico de Técnica em Riscos Pessoais (VG/AP) (15h);
- Comunicação Não Violenta (8h);
- Introdução ao Agronegócio Brasileiro (30h);
- Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras (3h);
- Resolução de problemas e tomadas de decisão (4h).
