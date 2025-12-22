22 de dezembro de 2025
Veja 17 cursos online gratuitos e com certificado para férias

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Oportunidades abrangem áreas de Educação, Finanças e Gestão
Para quem deseja aproveitar o período de férias para turbinar o currículo, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) oferece uma excelente oportunidade. A instituição disponibilizou 17 cursos online e totalmente gratuitos, todos com direito a certificado de conclusão.

As qualificações são voltadas para profissionais que buscam especialização ou estudantes que querem adquirir novos conhecimentos. O processo é simples: basta acessar o site, (clicando aqui), inscrever-se e começar a estudar imediatamente.

Os cursos estão divididos em três grandes áreas de conhecimento: Educação, Finanças e Gestão de Negócios.

Área de educação

Voltada para professores, gestores e produtores de conteúdo, esta trilha foca em novas metodologias e no ensino a distância.

  • Blended: Possibilidades para inovar o processo de ensino-aprendizagem (8h);
  • Dicas para produção de videoaulas (2h);
  • Formação de tutores para o EAD no Ensino Superior (40h);
  • Introdução ao ensino por competências e objetivos de aprendizagem (2h);
  • Videoconferência: Incentivo e boas práticas do uso das câmeras (8h).

Área de finanças

Ideal para quem quer entender o mercado financeiro, investimentos ou gestão empresarial.

  • Demonstração do Fluxo de Caixa (4h);
  • Finanças Sustentáveis (4h);
  • Introdução ao Mercado de Ações (8h);
  • Simples Nacional (4h);
  • Títulos Públicos (Tesouro Direto) (4h).

Área de gestão e negócios

Focada em soft skills, liderança e setores estratégicos da economia.

  • A Inteligência Emocional na formação dos líderes (4h);
  • Autogestão de Carreira (6h);
  • Básico de Técnica em Riscos Pessoais (VG/AP) (15h);
  • Comunicação Não Violenta (8h);
  • Introdução ao Agronegócio Brasileiro (30h);
  • Networking: Mitos e Verdades em Gestão de Carreiras (3h);
  • Resolução de problemas e tomadas de decisão (4h).

