Para quem deseja aproveitar o período de férias para turbinar o currículo, a Fecap (Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado) oferece uma excelente oportunidade. A instituição disponibilizou 17 cursos online e totalmente gratuitos, todos com direito a certificado de conclusão.

As qualificações são voltadas para profissionais que buscam especialização ou estudantes que querem adquirir novos conhecimentos. O processo é simples: basta acessar o site, (clicando aqui), inscrever-se e começar a estudar imediatamente.

Os cursos estão divididos em três grandes áreas de conhecimento: Educação, Finanças e Gestão de Negócios.

Área de educação