O fim de ano traz mais movimento para a cidade. As ruas ficam mais cheias, as casas recebem visitas, as celebrações se multiplicam — e, junto com isso, cresce também a quantidade de resíduos descartados diariamente. Nesse cenário, uma atitude simples faz toda a diferença para a limpeza urbana: respeitar o intervalo habitual da coleta.

Quando os resíduos são colocados na rua fora do tempo habitual de coleta, os efeitos aparecem rapidamente. Sacolas rasgadas, mau cheiro e resíduo espalhado pelas calçadas acabam se tornando um problema não apenas para quem descartou, mas para toda a vizinhança. Além do impacto visual, o descarte antecipado favorece a ação de animais, aumenta a sujeira nas vias públicas e dificulta o trabalho das equipes de limpeza.

Por isso, a orientação é clara: coloque seu resíduo na rua sempre próximo ao intervalo habitual da coleta no seu bairro. Evitar deixar sacolas expostas por muitas horas ajuda a manter as ruas mais limpas, reduz transtornos e contribui para uma cidade mais organizada, especialmente em um período de festas e maior circulação de pessoas.

A equipe da Sempre Franca atua diariamente para garantir a coleta e a limpeza urbana em todas as regiões da cidade. Esse trabalho constante, porém, depende também da colaboração dos moradores. Quando cada um faz a sua parte, todo o sistema funciona melhor.

Neste fim de ano, o convite é à responsabilidade compartilhada. Cuidar do horário de descarte é cuidar do seu resíduo, da sua rua e da nossa cidade. Pequenas atitudes constroem uma Franca mais limpa, agradável e acolhedora para todos.