O francano pode preparar a ceia ao ar livre e planejar o feriado com tranquilidade. A semana do Natal será marcada por tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva para os dias de festa. Segundo os dados meteorológicos do Climatempo, a instabilidade só retorna à região na sexta-feira.
Início de semana estável
A semana começa nesta segunda-feira, 22, com sol e muitas nuvens, mas sem ameaça de chuva. A temperatura máxima fica em 27°C e a mínima em 18°C. Na terça-feira, 23, segue o mesmo padrão: períodos de céu nublado, mas tempo seco. A temperatura sobe levemente, alcançando a máxima de 28°C.
Natal quente e seco
Para a quarta-feira, 24, véspera de Natal, a previsão é ideal para quem vai pegar estrada ou confraternizar. O sol predomina entre nuvens e o calor aumenta, com máxima de 29°C e mínima de 19°C. Não deve chover.
No feriado de Natal, quinta-feira, 25, o calor se intensifica. O dia será de sol com muitas nuvens, e a temperatura máxima atinge os 30°C, com mínima de 21°C. A umidade do ar cai um pouco à tarde chegando a 43%, mas a noite será de céu com poucas nuvens e tempo firme.
Sexta-feira: A virada no tempo
A estabilidade chega ao fim na sexta-feira, 26. O dia será o mais quente da semana, com máxima de 31°C, mas o calor traz a chuva de volta. Há previsão de pancadas de chuva à tarde e à noite, porém o volume da chuva deve ser baixo, com apenas 3 mm previstos pelo Climatempo.
