O francano pode preparar a ceia ao ar livre e planejar o feriado com tranquilidade. A semana do Natal será marcada por tempo firme, sol entre nuvens e temperaturas em elevação, sem previsão de chuva para os dias de festa. Segundo os dados meteorológicos do Climatempo, a instabilidade só retorna à região na sexta-feira.

Início de semana estável

A semana começa nesta segunda-feira, 22, com sol e muitas nuvens, mas sem ameaça de chuva. A temperatura máxima fica em 27°C e a mínima em 18°C. Na terça-feira, 23, segue o mesmo padrão: períodos de céu nublado, mas tempo seco. A temperatura sobe levemente, alcançando a máxima de 28°C.

Natal quente e seco

Para a quarta-feira, 24, véspera de Natal, a previsão é ideal para quem vai pegar estrada ou confraternizar. O sol predomina entre nuvens e o calor aumenta, com máxima de 29°C e mínima de 19°C. Não deve chover.