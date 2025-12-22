Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:

Nome: Sylvia Aparecida Alves Martins

Idade: Não informada

Local do velório: Municipal de Capetinga (MG)

Funerária: Nova Franca

Local do sepultamento: Municipal de Capetinga (MG)

Horário previsto do sepultamento: 16:30h

Nome: Nelson Luiz Mazza

Idade: 66 anos

Local do velório: São Vicente - Sala 01 vip

Funerária: Francana

Local do sepultamento: Cemitério da Saudade

Horário previsto do sepultamento: 16h