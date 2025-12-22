Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:
Nome: Sylvia Aparecida Alves Martins
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal de Capetinga (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16:30h
Nome: Nelson Luiz Mazza
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 01 vip
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.