22 de dezembro de 2025
LUTO

Veja o obituário desta segunda-feira em Franca

Por Pedro Dartibale | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Sampi/Franca
GCN
Cemitério Santo Agostinho, em Franca
Cemitério Santo Agostinho, em Franca

Veja o obituário desta segunda-feira, 22, em Franca:

Nome: Sylvia Aparecida Alves Martins
Idade: Não informada
Local do velório: Municipal de Capetinga (MG)
Funerária: Nova Franca
Local do sepultamento: Municipal de Capetinga (MG)
Horário previsto do sepultamento: 16:30h

Nome: Nelson Luiz Mazza
Idade: 66 anos
Local do velório: São Vicente - Sala 01 vip
Funerária: Francana
Local do sepultamento: Cemitério da Saudade
Horário previsto do sepultamento: 16h

