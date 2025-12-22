A semana de Natal começou com um susto no trânsito de Franca, nesta segunda-feira, 22. Um veículo Honda Fit prata ficou com a frente destruída após colidir violentamente contra um poste de iluminação na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.

O acidente ocorreu na altura do número 3.663, no Prolongamento Jardim Paulista, próximo a um posto de combustíveis. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção, invadindo a rotatória e atingindo a estrutura de concreto em cheio.

Com a força do impacto, o poste ficou pendurado, com parte ainda caída pela rotatória. O carro teve a parte dianteira completamente destruída.