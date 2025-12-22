A semana de Natal começou com um susto no trânsito de Franca, nesta segunda-feira, 22. Um veículo Honda Fit prata ficou com a frente destruída após colidir violentamente contra um poste de iluminação na Avenida Dr. Ismael Alonso y Alonso.
O acidente ocorreu na altura do número 3.663, no Prolongamento Jardim Paulista, próximo a um posto de combustíveis. Segundo informações preliminares, o motorista teria perdido o controle da direção, invadindo a rotatória e atingindo a estrutura de concreto em cheio.
Com a força do impacto, o poste ficou pendurado, com parte ainda caída pela rotatória. O carro teve a parte dianteira completamente destruída.
De acordo com a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca, haviam quatro ocupantes no veículo no momento da batida. Apesar da gravidade da colisão, todos sofreram apenas ferimentos leves.
Quem passou pelo local na manhã desta segunda-feira ainda encontrou o veículo sobre a rotatória, aguardando remoção. As causas da perda de controle serão investigadas com ajuda de câmeras de segurança locais.
