21 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Perseguição termina com apreensão de moto e detenção de jovens

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Momento da abordagem dos guardas civis em Pedregulho
Momento da abordagem dos guardas civis em Pedregulho

Uma perseguição da ronda da GCM (Guarda Civil Municipal) culminou na apreensão de uma motocicleta Dafra amarela, sem placas, e na detenção de dois indivíduos na madrugada deste domingo, 21, em Pedregulho, na região de Franca.

A ação teve início quando os agentes se depararam com o veículo e notaram a ausência de placas, o que gerou suspeita. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, sendo perseguido pela viatura da GCM.

O acompanhamento terminou quando os ocupantes perderam o controle da motocicleta e caíram. Na abordagem, foram identificados um jovem de 18 anos e um adolescente de 16. Com o menor, os agentes encontraram uma porção de maconha.

A motocicleta foi apreendida e o Conselho Tutelar foi acionado. A ocorrência foi encaminhada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para os procedimentos legais cabíveis.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários