Uma perseguição da ronda da GCM (Guarda Civil Municipal) culminou na apreensão de uma motocicleta Dafra amarela, sem placas, e na detenção de dois indivíduos na madrugada deste domingo, 21, em Pedregulho, na região de Franca.
A ação teve início quando os agentes se depararam com o veículo e notaram a ausência de placas, o que gerou suspeita. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, sendo perseguido pela viatura da GCM.
O acompanhamento terminou quando os ocupantes perderam o controle da motocicleta e caíram. Na abordagem, foram identificados um jovem de 18 anos e um adolescente de 16. Com o menor, os agentes encontraram uma porção de maconha.
A motocicleta foi apreendida e o Conselho Tutelar foi acionado. A ocorrência foi encaminhada para a CPJ (Central de Polícia Judiciária) de Franca para os procedimentos legais cabíveis.
