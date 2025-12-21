Uma perseguição da ronda da GCM (Guarda Civil Municipal) culminou na apreensão de uma motocicleta Dafra amarela, sem placas, e na detenção de dois indivíduos na madrugada deste domingo, 21, em Pedregulho, na região de Franca.

A ação teve início quando os agentes se depararam com o veículo e notaram a ausência de placas, o que gerou suspeita. O condutor desobedeceu à ordem de parada e fugiu, sendo perseguido pela viatura da GCM.

O acompanhamento terminou quando os ocupantes perderam o controle da motocicleta e caíram. Na abordagem, foram identificados um jovem de 18 anos e um adolescente de 16. Com o menor, os agentes encontraram uma porção de maconha.