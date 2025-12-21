22 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ASSISTA

Câmera flagra homem sendo retirado de carro e agredido em Franca

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmera de segurança
Homem sendo agredido após ser retirado do porta-malas do carro em Franca
Homem sendo agredido após ser retirado do porta-malas do carro em Franca

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três homens pararam um carro preto, retiraram outro homem do veículo e o jogaram violentamente ao chão, no Jardim Califórnia, em Franca. O crime ocorreu na tarde deste sábado, 20, e as imagens já estão em posse da Polícia Militar.

Nas imagens, é possível ver o grupo agredindo o homem com chutes, principalmente na região da cabeça. Após as agressões, a vítima ficou inconsciente e chegou a convulsionar.

Leia mais: Homem é retirado do porta-malas, espancado e sofre convulsão

Segundo testemunhas, o carro chegou à rua Colifeu Azevedo Marques, onde os três homens desceram e teriam retirado a vítima de dentro do porta-malas antes de iniciarem o ataque brutal.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. O homem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou os primeiros levantamentos e informou que, com base nas imagens das câmeras e na placa do veículo, os autores deverão ser identificados. O caso agora segue sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários