Nas imagens, é possível ver o grupo agredindo o homem com chutes, principalmente na região da cabeça. Após as agressões, a vítima ficou inconsciente e chegou a convulsionar.

Uma câmera de segurança flagrou o momento em que três homens pararam um carro preto, retiraram outro homem do veículo e o jogaram violentamente ao chão, no Jardim Califórnia, em Franca . O crime ocorreu na tarde deste sábado, 20, e as imagens já estão em posse da Polícia Militar.

Segundo testemunhas, o carro chegou à rua Colifeu Azevedo Marques, onde os três homens desceram e teriam retirado a vítima de dentro do porta-malas antes de iniciarem o ataque brutal.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado e prestou os primeiros socorros no local. O homem, que ainda não foi identificado, foi encaminhado para atendimento médico.

A Polícia Militar realizou os primeiros levantamentos e informou que, com base nas imagens das câmeras e na placa do veículo, os autores deverão ser identificados. O caso agora segue sob investigação. Até o momento, ninguém foi preso.