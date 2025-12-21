Todo Natal é igual. As luzes se acendem, as músicas voltam a tocar, as mensagens prontas circulam nos celulares e alguém, inevitavelmente, repete que “o importante é ter saúde”. É verdade. A saúde é essencial. O problema começa quando ela falta (e, junto com ela, também falta o direito).

Porque fé sem direito vira discurso vazio. E direito sem informação vira sofrimento silencioso.

Para muita gente, o Natal deixou de ser sinônimo de celebração e passou a ser um lembrete cruel do que faltou ao longo do ano: renda, tranquilidade, saúde e, principalmente, resposta. A resposta que deveria vir da Previdência Social e que, muitas vezes, simplesmente não chega.