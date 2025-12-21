A Polícia Militar recuperou, na sexta-feira, 20, um caminhão que havia sido furtado no estado de Minas Gerais. O veículo foi localizado durante uma operação de patrulhamento no bairro Jardim Guanabara, em Franca.
De acordo com a corporação, os policiais receberam uma denúncia informando que o caminhão, furtado em 15 de dezembro na cidade de São João Batista do Glória (MG), estaria circulando pela região e poderia ser levado para outro município. Com base nas informações, equipes da 5ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) intensificaram o patrulhamento.
Durante ronda pela rua Jerônimo Teodoro de Souza, os policiais encontraram o veículo suspeito e realizaram a abordagem. O motorista não portava nada de ilegal. No entanto, ao verificarem os dados do caminhão, os policiais perceberam uma inconsistência: o sistema apontava que o veículo era amarelo, mas o caminhão abordado era azul, o que levantou suspeita de adulteração.
Nas proximidades, os policiais também localizaram um furgão que, segundo o condutor, seria de sua propriedade. Durante a vistoria no interior do veículo, foram encontradas duas placas de veículos do município de Colina (SP), além de arames e lacres, materiais normalmente utilizados para alteração de identificação veicular.
Diante da situação, o motorista e os veículos foram levados à CPJ (Central de Polícia Judiciária). Após prestar depoimento, o homem foi liberado e responderá em liberdade pelos crimes de receptação e adulteração de sinais identificadores.
A vítima compareceu à delegacia e, após os procedimentos legais, teve o caminhão devolvido. As placas encontradas no furgão permaneceram apreendidas para investigação.
