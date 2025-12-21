A Polícia Militar recuperou, na sexta-feira, 20, um caminhão que havia sido furtado no estado de Minas Gerais. O veículo foi localizado durante uma operação de patrulhamento no bairro Jardim Guanabara, em Franca.

De acordo com a corporação, os policiais receberam uma denúncia informando que o caminhão, furtado em 15 de dezembro na cidade de São João Batista do Glória (MG), estaria circulando pela região e poderia ser levado para outro município. Com base nas informações, equipes da 5ª Companhia do 15º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) intensificaram o patrulhamento.

Durante ronda pela rua Jerônimo Teodoro de Souza, os policiais encontraram o veículo suspeito e realizaram a abordagem. O motorista não portava nada de ilegal. No entanto, ao verificarem os dados do caminhão, os policiais perceberam uma inconsistência: o sistema apontava que o veículo era amarelo, mas o caminhão abordado era azul, o que levantou suspeita de adulteração.