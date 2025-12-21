21 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
ACIDENTE

Colisão frontal entre carros deixa três feridos em Jeriquara

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Região Realidade
Carros ficaram destruídos após batida.
Carros ficaram destruídos após batida.

Uma colisão frontal entre dois carros deixou três pessoas feridas na noite deste sábado, 20, nas proximidades do sistema de tratamento de esgoto, na vicinal que liga Jeriquara a Ituverava. O acidente envolveu um Chevrolet Corsa e um Chevrolet Vectra, ambos ocupados por moradores de Ituverava.

Os veículos bateram de frente por motivos que ainda serão investigados. No Corsa, uma mulher de 34 anos ficou ferida e apresentava dores abdominais, provocadas pelo impacto do corpo contra o console do carro.

Já no Vectra, duas pessoas se feriram. O motorista, de 38 anos, sofreu lesões no punho e no tornozelo. A mulher dele teve escoriações e dores na região do peito, em decorrência do uso do cinto de segurança e do acionamento do airbag.

As três vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas à Santa Casa de Pedregulho por ambulâncias de Jeriquara.

A ocorrência contou com o apoio da Polícia Militar, que realizou o isolamento da área, o controle do tráfego e a segurança do local até a retirada dos veículos da pista. Um bombeiro municipal de Ituverava que passava pelo trecho também prestou auxílio imediato, atuando nos primeiros atendimentos e na imobilização das vítimas.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários