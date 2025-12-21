Uma colisão frontal entre dois carros deixou três pessoas feridas na noite deste sábado, 20, nas proximidades do sistema de tratamento de esgoto, na vicinal que liga Jeriquara a Ituverava. O acidente envolveu um Chevrolet Corsa e um Chevrolet Vectra, ambos ocupados por moradores de Ituverava.

Os veículos bateram de frente por motivos que ainda serão investigados. No Corsa, uma mulher de 34 anos ficou ferida e apresentava dores abdominais, provocadas pelo impacto do corpo contra o console do carro.

Já no Vectra, duas pessoas se feriram. O motorista, de 38 anos, sofreu lesões no punho e no tornozelo. A mulher dele teve escoriações e dores na região do peito, em decorrência do uso do cinto de segurança e do acionamento do airbag.