ACIDENTE

Carro e caminhonete batem na rodovia João Traficante, em Franca

Por | da Redação
Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
GCN
Trânsito na rodovia João Traficante em decorrência do acidente
Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado, 20, no km 2 da rodovia João Traficante, em Franca. A batida envolveu uma caminhonete Nissan Frontier e um Fiat Strada.

Um dos veículos invadiu a pista contrária por motivos que ainda serão esclarecidos, provocando a colisão.

Com o impacto, os dois veículos ficaram danificados e a rodovia precisou de atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foram acionadas e prestaram socorro às vítimas.

A motorista da caminhonete e uma criança, além do motorista da Strada, sofreram ferimentos leves e foram levados para unidades de saúde de Franca.

O motorista da Strada estava com sinais de embriaguez.

A Polícia Militar esteve no local, sinalizou o trecho e registrou a ocorrência. As causas do acidente serão apuradas.

