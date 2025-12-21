Um grave acidente de trânsito foi registrado na noite deste sábado, 20, no km 2 da rodovia João Traficante, em Franca. A batida envolveu uma caminhonete Nissan Frontier e um Fiat Strada.

Um dos veículos invadiu a pista contrária por motivos que ainda serão esclarecidos, provocando a colisão.

Com o impacto, os dois veículos ficaram danificados e a rodovia precisou de atenção redobrada dos motoristas que passavam pelo local.