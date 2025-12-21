Feliz Natal!
Neste domingo, desejo a todos um feliz e santo Natal! Que este período seja repleto de amor, compaixão e perdão, que seja iluminado e cheio de esperança. Que cada momento seja tão sincero e encantador quanto o sorriso de uma criança. Aqui, simbolizando essa magia, estão os adoráveis irmãos João Manoel e Antônio, junto à priminha Maria Rita, todos encantados com o Natal Iluminado de O Boticário. Eles são filhos das minhas queridas amigas, Maruska e Mariana Meletti, farmacêuticas e sucessoras da Farmácia Cruzeiro.
Aproveito para lembrar que O Boticário continua com sua bela árvore e as luzes que iluminam a Rua Homero Pacheco Alves até o dia 5 de janeiro.
Feliz Natal a todos!
Concerto de Natal
Neste domingo, 21 de dezembro, após três anos de hiato, a Orquestra Sinfônica de Franca retorna para encantar toda a comunidade. Sob a batuta do renomado maestro Nazir Bittar, a apresentação ocorrerá na Catedral Nossa Senhora da Conceição, logo após a missa das 19h. Um lindo e emocionante ‘Concerto Natalino’ será apresentado. A cidade sente falta dessa orquestra, que transformou a vida de muitas pessoas e a maneira como elas veem e sentem a música. Seus espetáculos, que frequentemente incorporam as raízes brasileiras, tornam a música clássica e instrumental mais acessível e popular. Esse é um mérito do maestro Nazir, que, com seu talento e sensibilidade, fez com que todos pudessem admirar esse belo trabalho. Vale ressaltar que o retorno da orquestra foi viabilizado graças a uma emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela.
Incansável
Dra. Maria Paula Figueiredo é verdadeiramente incansável. Além de todos os títulos que conquistou como odontóloga, ela se especializa atualmente em harmonização facial, trazendo diversas novidades ao seu trabalho. Continua firme e forte, utilizando sua vasta experiência para criar lindos sorrisos em Franca e região. Inclusive, sou grata a ela por cuidar do meu sorriso.
Destaques
Recentemente, Maria Paula foi uma das grandes homenageadas na celebração dos 50 anos da Noite EP. Aproveito para expressar meu carinho por ela, que aparece ao lado do filho, Luís Felipe, atualmente no 3º período de Odontologia. Também esteve presente a empresária e força feminina na política, Flávia Lancha, que foi uma das patronesses da noite.
Nobre
Vânia Inácio é uma empreendedora admirável. Em pouco tempo, sua doceria, a Nobre’s, cresceu e se tornou conhecida em Franca e região, agradando até os paladares mais exigentes. Com seu talento e matérias-primas nobres, ela cria sabores inesquecíveis. A Nobre’s tem sido minha doceria oficial nos últimos dois anos da Noite EP, e para a celebração dos 50 anos, Vânia preparou uma mesa de sobremesas maravilhosa. Muitas delas fazem parte do cardápio de Natal e Réveillon, e vale a pena tentar fazer encomendas. Destaque também para os irresistíveis panetones Nobre’s. Vânia, agradeço pela parceria e desejo mais sucesso.
New York, New York
Elas deram uma pausa na vida corrida e foram curtir duas inesquecíveis semanas que antecedem o Natal em Nova York, EUA. Falo das irmãs, a fisioterapeuta e minha amiga do coração, Marta Maria Comparini Fuzisawa, e a coordenadora e professora universitária, Ana Maria Comparini. No primeiro dia, tiveram a sorte de ver nevar e enfrentaram temperaturas abaixo de 10 graus. Encantaram-se com a cidade toda decorada e iluminada à espera da data comemorativa. Visitaram pontos históricos e tradicionais, e ainda reencontraram o querido amigo Gilson Trindade de Souza, que jogou basquete no Franca e em outros grandes times e hoje reside na 'Big Apple', onde trabalha como coordenador de técnicos de basquete. O encontro aconteceu na famosa Times Square. Bom retorno, meninas!
Sucesso
Giordania Garcia e Rodolffo Neto se destacam na publicidade e marketing com uma abordagem única e assertiva, voltada para as necessidades de cada cliente. À frente da famosa agência de comunicação Pensando Bem, eles assinaram importantes campanhas neste ano e projetam um 2026 ainda mais promissor. Foram responsáveis pela campanha publicitária dos 50 anos da Noite EP, e sou grata pelo empenho e parceria. Será que repetiremos a dose nos 51 anos? Sucesso, queridos! Continuem brilhando nessa profissão tão importante.
Querido
Na badalada inauguração em São Paulo, na Galeria Magalu, tive o prazer de desfrutar da companhia do empreendedor Gabriel Melo, diretor administrativo da famosa Lebbeke, conhecida por seus chocolates artesanais exclusivos. Ao lado de seus pais, Nelise e Luís Armando, eles estão desbravando novas fronteiras e realizando importantes e sofisticados eventos em São Paulo e região.
Foi ótimo te rever, e em breve vamos tomar aquele café! Aproveito também para agradecer a deliciosa surpresa que recebi de presente.
Liliko
E quem comemora nova idade no dia 27 de dezembro e já recebe meu carinho é o embaixador das flores em Franca, o internacional Aureliano de Paula Borges, o Liliko. Desejo muita saúde e alegria em sua vida.
Forte abraço, meu amigo querido!
Abraços
Abraços especiais ao diretor superintendente do Franca Shopping, Rodrigo Nassar, e a Angelique Apolinário, gerente de marketing do mesmo shopping. Foi uma alegria ter vocês comigo na Noite EP 2025 e agradeço pelo carinho com que me recebem em suas ações. Na foto, o querido casal Anelisa Leal e Rodrigo em uma noite de festa.
Moeda Solidária
A Campanha Moeda Solidária 2025, realizada pelo Savegnago em Franca, destinou mais de R$ 39 mil a três importantes entidades da cidade: APAE de Franca, Lar Beneficiente Eurípedes Barsanulfo e Hospital do Câncer do Grupo Santa Casa. O valor foi arrecadado por meio da doação do troco feita pelos clientes, reforçando que pequenos gestos podem gerar grandes impactos sociais.
Vou ali e já volto
Aproveito para tirar uns dias de descanso e em breve estarei de volta ao nosso poderoso Portal GCN. Fiquem ligados! Que o novo ano venha cheio de saúde, alegria, união e prosperidade.
Obrigada pela companhia neste ano e que em 2026 estejamos juntos novamente.
Um grande e carinhoso abraço!
