Neste domingo, 21 de dezembro, após três anos de hiato, a Orquestra Sinfônica de Franca retorna para encantar toda a comunidade. Sob a batuta do renomado maestro Nazir Bittar, a apresentação ocorrerá na Catedral Nossa Senhora da Conceição, logo após a missa das 19h. Um lindo e emocionante ‘Concerto Natalino’ será apresentado. A cidade sente falta dessa orquestra, que transformou a vida de muitas pessoas e a maneira como elas veem e sentem a música. Seus espetáculos, que frequentemente incorporam as raízes brasileiras, tornam a música clássica e instrumental mais acessível e popular. Esse é um mérito do maestro Nazir, que, com seu talento e sensibilidade, fez com que todos pudessem admirar esse belo trabalho. Vale ressaltar que o retorno da orquestra foi viabilizado graças a uma emenda parlamentar da deputada estadual Delegada Graciela.

Incansável

Dra. Maria Paula Figueiredo é verdadeiramente incansável. Além de todos os títulos que conquistou como odontóloga, ela se especializa atualmente em harmonização facial, trazendo diversas novidades ao seu trabalho. Continua firme e forte, utilizando sua vasta experiência para criar lindos sorrisos em Franca e região. Inclusive, sou grata a ela por cuidar do meu sorriso.

