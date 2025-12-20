O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru por 85 a 68 na tarde deste sábado, 20, no ginásio Pedrocão, em Franca, em jogo válido pela 15ª rodada da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe comandada por Helinho Garcia volta à quadra pela competição nacional nesta terça-feira, 23, às 19h30, novamente em casa, contra o Mogi.

O jogo

O jogo começou equilibrado, mas o time da casa assumiu o controle das ações e abriu vantagem ainda no primeiro quarto, vencendo por 21 a 12.