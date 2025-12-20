20 de dezembro de 2025
BASQUETE

Sesi Franca bate o Bauru no Pedrocão pelo NBB

Por N. Fradique | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Marcos Limonti/Sesi Franca Basquete
Um dos cestinhas da partida, o ala-armador Zu Jr. subindo para a cesta
O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru por 85 a 68 na tarde deste sábado, 20, no ginásio Pedrocão, em Franca, em jogo válido pela 15ª rodada da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.

A equipe comandada por Helinho Garcia volta à quadra pela competição nacional nesta terça-feira, 23, às 19h30, novamente em casa, contra o Mogi.

O jogo

O jogo começou equilibrado, mas o time da casa assumiu o controle das ações e abriu vantagem ainda no primeiro quarto, vencendo por 21 a 12.

No segundo período, com alto aproveitamento ofensivo, sobretudo nos arremessos de longa distância, o Franca ampliou a superioridade ao fazer 26 a 14, indo para o intervalo com vantagem confortável de 47 a 26.

O Bauru reagiu no terceiro quarto e melhorou seu rendimento ofensivo, anotando 21 pontos. No entanto, o Franca seguiu consistente, marcou 25 e manteve a vantagem confortável no placar: 72 a 47.

Com a vitória encaminhada, a equipe francana apenas administrou o jogo no último período e confirmou o triunfo diante de sua torcida.

Os principais pontuadores do Sesi Franca foram o ala-pivô Lucas Dias, o ala David Jackson e o ala-armador Zu Jr., todos com 17 pontos. Pelo lado do Bauru, o maior destaque foi Brite, que marcou 20 pontos.

