O Sesi Franca Basquete venceu o Bauru por 85 a 68 na tarde deste sábado, 20, no ginásio Pedrocão, em Franca, em jogo válido pela 15ª rodada da fase de classificação do NBB (Novo Basquete Brasil) 2025/2026.
A equipe comandada por Helinho Garcia volta à quadra pela competição nacional nesta terça-feira, 23, às 19h30, novamente em casa, contra o Mogi.
O jogo
O jogo começou equilibrado, mas o time da casa assumiu o controle das ações e abriu vantagem ainda no primeiro quarto, vencendo por 21 a 12.
No segundo período, com alto aproveitamento ofensivo, sobretudo nos arremessos de longa distância, o Franca ampliou a superioridade ao fazer 26 a 14, indo para o intervalo com vantagem confortável de 47 a 26.
O Bauru reagiu no terceiro quarto e melhorou seu rendimento ofensivo, anotando 21 pontos. No entanto, o Franca seguiu consistente, marcou 25 e manteve a vantagem confortável no placar: 72 a 47.
Com a vitória encaminhada, a equipe francana apenas administrou o jogo no último período e confirmou o triunfo diante de sua torcida.
Os principais pontuadores do Sesi Franca foram o ala-pivô Lucas Dias, o ala David Jackson e o ala-armador Zu Jr., todos com 17 pontos. Pelo lado do Bauru, o maior destaque foi Brite, que marcou 20 pontos.
Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.