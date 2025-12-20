20 de dezembro de 2025
GCN - Sampi Franca

GCN - Sampi Franca
GCN - Sampi Franca

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga GCN nas Redes Sociais | @gcnnet
JARDIM LUIZA l

Tapeceiro tem Pampa vermelha furtada em frente à sua casa

Por Laís Bachur | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Sampi/Franca
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/Câmeras de segurança
Pampa sendo levada pelos criminosos no Jardim Luiza I, em Franca
Pampa sendo levada pelos criminosos no Jardim Luiza I, em Franca

Uma Ford Pampa vermelha foi furtada na madrugada deste sábado, 20, em frente à casa do proprietário, no Jardim Luiza I, na região Norte de Franca. O dono do veículo é tapeceiro e usa o carro diariamente para trabalhar, o que torna o prejuízo ainda maior.

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. As imagens mostram dois homens caminhando pela rua Carlos Roberto Liporoni por volta das 4h18 (madrugada). Poucos minutos depois, eles se aproximaram do veículo, conseguiram abrir a porta e, cerca de dois minutos depois, às 4h20, fugiram levando o carro.

Os suspeitos entraram na Pampa, desengataram o veículo e fugiram pela própria rua. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário no momento do furto.

Um boletim de ocorrência foi registrado, mas, até o fechamento deste texto, a Pampa vermelha não havia sido localizada.

A Polícia investiga o caso e analisa as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os autores.

Fale com o GCN/Sampi!
Tem alguma sugestão de pauta ou quer apontar uma correção?
Clique aqui e fale com nossos repórteres.

Receba as notícias mais relevantes de Franca e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários