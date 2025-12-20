Uma Ford Pampa vermelha foi furtada na madrugada deste sábado, 20, em frente à casa do proprietário, no Jardim Luiza I, na região Norte de Franca. O dono do veículo é tapeceiro e usa o carro diariamente para trabalhar, o que torna o prejuízo ainda maior.

Câmeras de segurança registraram a ação criminosa. As imagens mostram dois homens caminhando pela rua Carlos Roberto Liporoni por volta das 4h18 (madrugada). Poucos minutos depois, eles se aproximaram do veículo, conseguiram abrir a porta e, cerca de dois minutos depois, às 4h20, fugiram levando o carro.

Os suspeitos entraram na Pampa, desengataram o veículo e fugiram pela própria rua. O carro estava estacionado em frente à residência do proprietário no momento do furto.