O Sesi Franca Basquete entra em quadra neste sábado, 20, para mais um clássico do NBB (Novo Basquete Brasil). A equipe enfrenta o Bauru Basket, às 17h, no ginásio Pedro Morilla Fuentes, o "Pedrocão".
Franca chega embalado após vencer o Pato Basquete fora de casa por 93 a 71. O Bauru também vem de vitória contra o time paranaense, superando o adversário por 69 a 61 em seu último compromisso.
O Sesi Franca ocupa a 4ª colocação, com 12 vitórias e 3 derrotas. O Bauru está em 11º, com 8 vitórias e 8 derrotas.
O clássico paulista já foi disputado 50 vezes na história do NBB. Franca leva vantagem, com 27 vitórias contra 23 do Bauru. No ano passado, cada time venceu uma das partidas disputadas.
