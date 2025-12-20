A Francana venceu o Uberlândia por 1 a 0 em um jogo-treino disputado neste sábado, 20, em Restinga, como parte da preparação para a Série A3 do Campeonato Paulista de 2026. O gol da partida foi marcado pelo jovem Ryan, que integra o elenco da Veterana na Copa São Paulo de Futebol Júnior, após assistência de Luan, que retornou ao time profissional.

O teste foi considerado pela comissão técnica da Veterana como de alto nível, já que o Uberlândia disputa a elite do Campeonato Mineiro. A comissão técnica aproveitou a oportunidade para analisar individualmente os atletas e ajustar o posicionamento tático visando a estreia oficial contra o Catanduva, dia 25 de janeiro, no "Lanchão", em Franca.

"Foi um bom teste, a gente pôde mostrar um pouco do que estamos treinando nestes 20 dias visando o campeonato", disse o técnico interino da Francana, Luís Gustavo, o "Viola".